گروه موسيقي سنتي مسيحا كنسرت مي دهد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نياوران، ساعت 19 جمعه 27 آذرماه، سالن خليج فارس فرهنگراي نياوران، ميزبان گروه موسيقي سنتي مسيحا خواهد بود.

اين كنسرت در دو بخش اجرا مي شود كه در بخش اول قطعاتي در دستگاه شور و در بخش دوم قطعاتي در مقام هاي باستاني به همراه دو قطعه محلي خراساني و مازندراني نواخته خواهد شد.

"پيمان خسروي ساماني" كه تا به حال اجراهايي در كشورهاي آلمان، سوئيس، بلژيك، هلند و.. داشته، سرپرستي، آهنگسازي و نوازندگي تار، سه تار و ديوان ، " امجد ابراهيمي" نوازندگي دف، طبلا و دهل و " بهزاد ميرلو" نوازندگي كمانچه را به عهده دارد.