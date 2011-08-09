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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۳

صالحی نیا:

بیشترین تعداد ازدواج مردان بوشهری در گروه سنی 20 تا 24 است

بیشترین تعداد ازدواج مردان بوشهری در گروه سنی 20 تا 24 است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: در چهار ماهه امسال بیشترین تعداد ازدواج به ثبت رسیده مردان مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال است که با زنان 15 تا 19 ساله ازدواج کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث صالحی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در این مدت پنج هزار و 512 واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3.8  درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه ابوالفضل و فاطمه بیشترین نام ایی است که بوشهریها در چهار ماه امسال برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، افزود: در مورد نوزدان پسر نام ابوالفضل با 135 مهدی با 118 و محمد با 117 مورد، نوزادان دختر نامهای فاطمه با 335 فراوانی زهرا با 165 و ستایش با 109 مورد نام هایی بودند که انتخاب شدند.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: در چهار ماهه امسال چهار هزار و 955 واقعه ازدواج نیز ثبت شده که نسبت به پارسال 9.4 درصد افزایش نشان می دهد.

صالحی در مورد واقعه طلاق و وفات نیز گفت: در این مدت چهار هزار و 129 واقعه وفات، 563 مورد طلاق به ثبت رسیده که میزان طلاق 17 صدم درصد بیشتر از پارسال بوده است.

کد مطلب 1378881

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