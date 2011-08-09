بیشترین تعداد ازدواج مردان بوشهری در گروه سنی 20 تا 24 است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث صالحی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در این مدت پنج هزار و 512 واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3.8 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه ابوالفضل و فاطمه بیشترین نام ایی است که بوشهریها در چهار ماه امسال برای فرزندان خود انتخاب کرده اند، افزود: در مورد نوزدان پسر نام ابوالفضل با 135 مهدی با 118 و محمد با 117 مورد، نوزادان دختر نامهای فاطمه با 335 فراوانی زهرا با 165 و ستایش با 109 مورد نام هایی بودند که انتخاب شدند .

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر اضافه کرد: در چهار ماهه امسال چهار هزار و 955 واقعه ازدواج نیز ثبت شده که نسبت به پارسال 9.4 درصد افزایش نشان می دهد.

صالحی در مورد واقعه طلاق و وفات نیز گفت: در این مدت چهار هزار و 129 واقعه وفات، 563 مورد طلاق به ثبت رسیده که میزان طلاق 17 صدم درصد بیشتر از پارسال بوده است.