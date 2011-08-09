سرمربی فوتبال نساجی قائمشهر استعفا کرد

امید طیری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف اصلی بنده از پذیرفتن سرمربیگری تیم فوتبال نساجی کمک به این تیم باسابقه فوتبال کشور بود اما یقین داشته با زمان اندکی که تا آغاز رقابت ها باقی مانده است نساجی نمی تواند مدعی صعود به لیگ برتر فوتبال کشور باشد.

وی به اتفاقات روز گذشته در اولین تمرین نساجی در قائمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه تعداد معدودی از کسانی که خود را هوادار نساجی قلمداد می کردند بدون در نظر گرفتن شرایط نساجی و زمان اندک باقی مانده تا آغاز رقابتها، اقدام به ایجاد جنجال کرده و با توهین های مختلف، موجب شدند به این نتیجه برسم که ماندن من در نساجی بی فایده و به انجام رساندن برنامه هایم در این تیم غیر ممکن است.

سرمربی مستعفی نساجی قائمشهر بیان داشت: هواداران نساجی از من خواستند بازیکنان بزرگ را برای رقابتهای امسال در اختیار بگیریم اما فلسفه کاری من با جذب بازیکنان بزرگ همخوانی ندارد.

طیری که مدعی بود هیچ قرارداد رسمی با باشگاه نساجی ندارد پس از ترک تمرین نساجی از سمت خود استعفا داد تا هواداران نساجی روزهای تلخ و تاریک این تیم را به انتظار بنشینند.