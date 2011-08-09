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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۱

آموزش ضرورت مهم عرصه اطلاع رسانی است

آموزش ضرورت مهم عرصه اطلاع رسانی است

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز آموزش مداوم خبرنگاران و اصحاب رسانه را با توجه به وظایف خطیر این قشر ضروری خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در محل استانداری البرز به بیان فضیلتهای ماه رمضان پرداخت و افزود: مدلسازی آمریکا برای انقلاب اسلامی مدلسازی غلطی بوده است.

آاستاندار البرز بیان کرد: آنها حکومت ضد زن، ضد رسانه با قضاوت خشن را با تقویت طالبان از مسلمانان ساخته اند.

وی ادامه داد: رسانه از جمله اماکنی است که جایگاه دشمن در آن مشهود است، دشمن به دنبال اهداف خود از طریق بهره گیری و سو استفاده از رسانه است.

استاندار البرز با بیان اینکه کار رسانه کار حساسی است و اگر این گونه نبود، دشمن به آن توجه نمی کرد، از حمایت از رسانه ها در استان نوپای البرز خبر داد.

وی با قدردانی از رسانه های سراسری و محلی در استان تمامی مطالب و اخبار منعکس شده را از سر دلسوزی دانست و گفت: هیچ یک از این اخبار هدفدار و مغرضانه نبوده است.

فرهادی با بیان اینکه ما بضاعت جمع آوری تمام خبرنگاران را برای قدردانی نداشته ایم، گفت: رسانه های استان اغلب جوان هستند اما تاکنون عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته اند.

وی بیان کرد: تا راه اندازی نهایی خانه مطبوعات زمان زیادی نمانده است و به زودی این تشکل مهم استان راه اندازی خواهد شد.

این مسئول با برشمردن برخی مطالبات خبرنگاران از ارائه تسهیلات برای مسکن خبرنگاران گفت و ادامه داد: نباید خبرنگاران از موضوعات ناقص خبر منتشر کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران نباید برای انتشار خبر عجله کنند و باید خبرنگاران صبوری پیشه کنند تا خبرشان در جامعه از تاثیرگذاری برخوردار شود.

وی تاکید کرد: از مدیران درخواست شده در همه حال پاسخگوی خبرنگاران باشند و برگزاری چندین نشست خبری از سوی معاونان استاندار نشان از علاقه این مجموعه به اصحاب رسانه است.

استاندار البرز آموزش را ضرورت مهم عرصه اطلاع رسانی خواند و گفت: خبرنگاران ما باید به عرصه خبر وارد شوند و برگزاری دوره های آموزشی در این راستا ضروری است.

کد مطلب 1378887

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