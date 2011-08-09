آموزش ضرورت مهم عرصه اطلاع رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در محل استانداری البرز به بیان فضیلتهای ماه رمضان پرداخت و افزود: مدلسازی آمریکا برای انقلاب اسلامی مدلسازی غلطی بوده است.

آاستاندار البرز بیان کرد: آنها حکومت ضد زن، ضد رسانه با قضاوت خشن را با تقویت طالبان از مسلمانان ساخته اند.

وی ادامه داد: رسانه از جمله اماکنی است که جایگاه دشمن در آن مشهود است، دشمن به دنبال اهداف خود از طریق بهره گیری و سو استفاده از رسانه است.

استاندار البرز با بیان اینکه کار رسانه کار حساسی است و اگر این گونه نبود، دشمن به آن توجه نمی کرد، از حمایت از رسانه ها در استان نوپای البرز خبر داد.

وی با قدردانی از رسانه های سراسری و محلی در استان تمامی مطالب و اخبار منعکس شده را از سر دلسوزی دانست و گفت: هیچ یک از این اخبار هدفدار و مغرضانه نبوده است.

فرهادی با بیان اینکه ما بضاعت جمع آوری تمام خبرنگاران را برای قدردانی نداشته ایم، گفت: رسانه های استان اغلب جوان هستند اما تاکنون عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته اند.

وی بیان کرد: تا راه اندازی نهایی خانه مطبوعات زمان زیادی نمانده است و به زودی این تشکل مهم استان راه اندازی خواهد شد.

این مسئول با برشمردن برخی مطالبات خبرنگاران از ارائه تسهیلات برای مسکن خبرنگاران گفت و ادامه داد: نباید خبرنگاران از موضوعات ناقص خبر منتشر کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران نباید برای انتشار خبر عجله کنند و باید خبرنگاران صبوری پیشه کنند تا خبرشان در جامعه از تاثیرگذاری برخوردار شود.

وی تاکید کرد: از مدیران درخواست شده در همه حال پاسخگوی خبرنگاران باشند و برگزاری چندین نشست خبری از سوی معاونان استاندار نشان از علاقه این مجموعه به اصحاب رسانه است.

استاندار البرز آموزش را ضرورت مهم عرصه اطلاع رسانی خواند و گفت: خبرنگاران ما باید به عرصه خبر وارد شوند و برگزاری دوره های آموزشی در این راستا ضروری است.