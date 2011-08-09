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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

جودو قهرمانی جهان - پاریس/

خطیبی اولین و رودکی آخرین نمایندگان ایران روی تاتامی

خطیبی اولین و رودکی آخرین نمایندگان ایران روی تاتامی

برنامه کامل رقابتهای جودو قهرمانی جهان از سوی سایت رسمی این فدراسیون اعلام شد که نمایندگان اوزان سبک و سنگین ایران به ترتیب اولین و آخرین روز به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات به مدت شش روز در ورزشگاه "پیردوکوبرتن" شهر پاریس برگزار می شود. پنج روز اول مسابقات به صورت انفرادی و روز آخر مسابقات تیمی انجام خواهد شد. 

بر همین اساس این دوره از رقابتها سه شنبه اول شهریورماه با برگزاری رقابتهای اوزان 60- و66- کیلوگرم آغاز می شود که حمید رضا خطیبی نماینده ایران در وزن 66- کیلوگرم خواهد بود. علی معلومات جودوکار باتجربه تیم ملی کشورمان چهارشنبه دوم شهریورماه در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی می رود و در روز سوم  شهریور هم  امیر قاسمی در رقابتهای وزن 81- کیلوگرم حضور پیدا می‌کند.

تیم ایران در وزن 90- کیلوگرم که رقابتهای آن چهارم شهریورماه برگزار خواهد شد نماینده ای ندارد. شنبه 5 شهریورماه در آخرین روز مسابقات انفرادی جودوکاران دو وزن 100- و 100+ کیلوگرم به روی تاتامی می روند که جواد محجوب و محمدرضا رودکی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

در آخرین روز این دوره از رقابتها یکشبنه ششم شهریورماه مبارزات در بخش تیمی و در پنج وزن 66 ، 73 ، 81 ، 90 و 100+ کیلوگرم برگزار خواهد شد. رقابتهای جودو قهرمانی جهان اول شهریورماه به میزبانی فرانسه در شهر "پیردوکوبرتن" شهر پاریس آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1378889

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