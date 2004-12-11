بي توجهي به بيماري ترش كردن معده زمينه سرطان مري را فراهم مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر منوچهر خوش باطن، افزود: ريفلاكس، بيماري است كه بر اثر بالا آمدن اسيد معده به داخل مري ايجاد مي شود كه اين امر سبب آسيب رساندن به بافت و تغيير مخاط مري شده و زمينه را براي سرطان مري ايجاد مي كند.

وي با اشاره به اينكه بيماري ريفلاكس معده، بيماري قابل پيشگيري است، گفت: ضروري است كه افراد هنگام احساس ترش كردن معده، وجود ماده تلخ در دهان و وسوزش سردل كه به دنبال خوردن غذاهاي پر چرب و حجيم ايجاد مي شود، نسبت به درمان اين بيماري اقدام كنند.

دكتر خوش باطن با بيان اينكه در صورت آنكه اين بيماري به موقع تشخيص داده شود با داروهاي قابل درمان است، اضافه كرد: در برخي موارد بيماري ممكن است با علائم سرفه هاي خشك مزمن و علائم ريوي مانند آسم تظاهر كند.

وي گفت: ارتباط مستقيمي بين نوع غذاي مصرفي مردم با ابتلا به اين بيماري وجود داشته و مصرف غذاهاي پر چرب و كم فيبر از علت هاي ابتلا به بيماري ريفلاكس است.

دكتر خوش باطن افزود: هرچند اين بيماري در كشورهاي عربي بيش از كشورهاي شرقي است اما به تدريج و با تغيير الگوي مصرف غذا در كشورهاي شرقي از رژيم هاي غذايي سنتي به رژيم هاي غذايي غربي، شاهد افزايش روز افزون اين بيماري در اين كشورها هستيم.