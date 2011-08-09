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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۱

شجاعی خواستار شد:

وزارت ارشاد قانون جامع رسانه ای را زودتر به مجلس بیاورد

وزارت ارشاد قانون جامع رسانه ای را زودتر به مجلس بیاورد

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از وزارت ارشاد خواست تا نسبت به ارائه زودتر قانون جامع رسانه ای به مجلس برای تصویب اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ساری افزود: فقدان قانون جامع رسانه ای از مشکلات رسانه ها بوده که از دغدغه های کمیسیون فرهنگی است.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع و تعدد رسانه های مجازی و مکتوب هنوز حقوق و تکلیف و شرح وظایف رسانه ها مشخص می شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه تلاش و کمیسیون فرهنگی مجلس بر این است که قانون جامع رسانه ها در دوره مجلس هشتم به نتیجه برسد، تصریح کرد: حمایت های دولت به فعالیتهای خبرنگاران باید بیشتر شود.

شجاعی کیاسری با بیان اینکه خبرنگاران در سخت ترین شرایط به انجام رسالت خطیر خود مشغول هستند، یادآور شد: آگاه سازی جامعه و تنویر افکار عمومی وظیفه این قشر اثرگذار و زحمتکش جامعه است.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه خبرنگاران مازندران بهترین و امین ترین خبرنگاران هستند، افزود: اخلاق مداری و سعه صدر ویژگی بارز این فعالان رسانه ای است.

وی افزود: استانداری مازندران خبرنگاران استان را مشاوران امین و ارزشمند برای اعتلای تنویر افکار عمومی جامعه می داند و از آرای آنان برای توسعه استان بهره گیری می کند.

به گزارش مهر، در این مراسم به جزء تعداد معدودی مدیران دستگاههای اجرایی و روسای سازمانها، بار کم لطفی مدیران به اصحاب رسانه مشهود بوده و به خود افتخار حضور در این نشست را ندادند.

مازندران بیش از 500 فعال مطبوعاتی دارد.

کد مطلب 1378892

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