به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد شامگاه دوشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد دولت الکترونیک در استان زنجان افزود: با توجه به انتخاب شهر سلطانیه بهعنوان شهر الکترونیکی پایلوت در استان باید در نظر داشت که هدف، ارائه خدمت الکترونیک به شهروندان و روستائیان است، لذا باید علاوه بر سلطانیه، یک روستای الکترونیک نیز در استان ایجاد شود.
رئوفی نژاد با بیان اینکه تبدیل سلطانیه به یک شهر الکترونیکی نیاز به تشکیل کمیته ویژهای در این راستا دارد، گفت: ایجاد یک روستای الکترونیکی در استان نیز به یک کمیته فنی نیاز دارد تا هرچه سریعتر کارها به صورت کارشناسانه انجام شود.
در سال جهاداقتصادی مقرر شده است 330 خدمت الکترونیکی ارائه شده به مردم در سال گذشته را به 500 خدمت الکترونیکی در سال 90 ارتقاء دهیم و در قالب ستاد دولت الکترونیک همه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند این میزان خدمت را به مردم ارائه دهند.
وی با بیان اینکه یکی از دستورات جلسه ستاد دولت الکترونیک، اعلام خدمات الکترونیکی جدید دستگاهها است ادامه داد: دستگاهها باید در ارائه خدمات الکترونیک به مردم با یکدیگر تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.
رئوفی نژاد با اشاره به آغاز فعالیتهای پلیس سایبری در استان زنجان افزود: امنیت فضای سایبری و اطلاعات، یکی از دغدغههای اصلی در کشور است که با تشکیل پلیس سایبری از حدود دو ماه پیش در استان، این مسئله رفع شده است.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه نظارت و حفظ امنیت فضای سایبری، یکی از مسائل جدی در توسعه دولت الکترونیک است، افزود: قطعاً پرداختن به امنیت فضای سایبری از ضروریات و الزامات کاری ستاد دولت الکترونیک بوده و با فعال شدن پلیس سایبری امیدواریم فضای امن و سالمی برای شهروندان ایجاد شود.
رئوفینژاد با یادآوری اینکه هدفگذاری 500 خدمت الکترونیکی برای سالجاری، کار بزرگی است، ادامه داد: قطعاً وظیفه پلیس سایبری در این راستا در استان وسیعتر از سایر استانها خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه سایر دستگاههای اجرایی استان باید تعامل تنگاتنگی با پلیس سایبری استان داشته باشند، گفت: پلیس سایبری یک بحث فنی است و اوج نگاه فنی و کارشناسی دولت الکترونیک، پلیس سایبری است.
نظر شما