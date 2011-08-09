روز خبرنگار، فرصتی برای تعریف و تمجید/ حیات دوباره فرهنگ در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران زنجان پس از دو سال رکود و بی نظمی در برگزاری برنامه روز خبرنگار عصر دوشنبه در حالی در محل فرهنگسرای امام خمینی شهر زنجان به صورت گسترده و منسجم حاضر شدند که سالن امام خمینی خیلی وقت بود چنین جمع بزرگی را به خود ندیده بود.

مدیر خانه مطبوعات استان زنجان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید صارمی گفت: نامگذاری سالروز شهادت محمود صارمی تحت عنوان روز خبرنگار فرصتی است برای تامل و پایش مسیری که یک خبرنگاران در آن گام برمی دارد.

مهدی اسکندری بال تاکید بر تمایز رسالت خبرنگاران مسلمان با سایر خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگار باید ضمن حفظ استقلال خود فعالیت هایش را طبق ارزش های اسلامی تنظیم کند.

وی گفت: پایش عملکرد برای خبرنگاران ضروری است چرا که غفلت اندک خبرنگار می تواند جامعه را به ناکجاآباد رهنمون سازد.

اسکندری ضمن اظهار تاسف ا ز دیدگاه های مادی گرانه برخی از اصحاب رسانه بیان داشت: چشمداشت مادی به حرفه خبرنگاری با ارزش های متعالی ای که جامعه خبری باید داشته باشد منافات دارد و موجب سقوط برخی ارزش ها خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی اصحاب فرهنگ و هنر یادآور شد: متاسفانه طی سال های مدیریت سابق اداره کل ارشاد فضای مثبتی حاکم نبود و این امر موجب متضرر شدن اهالی فرهنگ و هنر شد.

اسکندری انتصاب سهندی را به عنوان مدیرکل ارشاد استان به مثابه دمیدن هوای تازه در جامعه مطبوعاتی دانست و اظهار امیدواری کرد: حضور سهندی در این اریکه موجب افزایش تعامل مسئولان دولتی و اصحاب فرهنگ و هنر شود.

برنامه تجلیل از خبرنگاران فعال زنجان می رفت تا بدون حاشیه ای خاص به پایان برسد که مظفری خبرنگار روزنامه اصولگرای ندای ابهر در آغاز سخنرانی استاندار زنجان با صدای بلند سهندی مدیرکل ارشاد را به خاطر آنچه به استنباط وی جلوگیری از سخنان وی که حرف دل بسیاری از خبرنگاران بود را مورد انتقاد قرار داد.

مظفری با این فرض که در روز خبرنگار باید عملکرد دولت بیان شود در میان مخالفت استاندار زنجان باب سخن را باز کرد و خدمات دولت را در استان زنجان برشمرد و گفت: شاهد است استاندار زنجان در شبانه روز چهار ساعت می خوابد (گفتنی است آقای مظفری ساکن شهر ابهر هستند).

این رفتار و سخنان مظفری جو سالن را به طرف تنش پیش برد و عده ای با صدای بلند خطاب به دکتر رئوفی نژاد با صدای بلند گفتند "هفته دولت مبار کباد".



بی شک دولت نهم و دهم فعالیت های گسترده ای در استان صورت دادند و بر هر زنجانی منصف و حتی منتقد دولت فعالیت های تیم مدیریتی محمد رئوفی نژاد پوشیده نیست و خبرنگارانی که با رئوفی نژاد در سطح استان زنجان به شهرستانهای مختلف سفر می کنند شاید تنها گوشه ای کوچک از فعالیت های وی را می بینند ولی جای این سئوال است، که چه نیازی به تعریف و تمجید و به تبع آن ایجاد برخی شایعات است.

بی شک حضور سهندی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز باعث دلگرمی همه اهالی فرهنگ و ادب استان زنجان شد و این امر را باید به عنوان فرصت ارزشمند و مهم برای توسعه فرهنگی استان زنجان با توجه به تاکید استاندار مغتنم شمرد.

استان زنجان از دیرباز از یک مورد رنج می برده و این بیماری حاد همواره موجب شده است استان زنجان نتواند مدیر خوب را به راحتی تحمل کند و آن سنگ اندازی و ایجاد فتنه و توطئه علیه مدیر عادل و توانمند است موردی که دیروز در مراسم تجلیل رخ داد نمونه ای بارز از آن بود.

متاسفانه برخی تحمل حضور مدیر بومی را در استان زنجان ندارند دردی که محمد رئوفی نژاد در همان آغازین روزهای حضورش در استان زنجان در انتقادی شدید از مردم و مسئولان بومی استان زنجان بیان کرد ولی متاسفانه هنوز هم این درد بی درمان زنجانی علاج نداشته است.

عده ای که تحمل برگزاری برنامه آرام و بی حاشیه ارشاد زنجان را نداشتند به شکل های مختلف سعی در ناآرام کردن فضا داشتند تا ثابت کنند که هیچ وقت استان زنجان اتحاد و وحدت را تجربه نمی کند.



متاسفانه این رفتار عده ای به جای کمک به دولت، فعالیت های گسترده دولت را در بخش های مختلف زیر سئوال می برد و شائبه هایی را ایجاد می کند. توسعه فرهنگ تملق و تعریف و تمجید آنچنان امروز در میان برخی مطبوعات استان زنجان توسعه پیدا کرده است که حتی استاندار زنجان در بسیاری مواقع منتقد این فرآیند است.

سیاه نمایی و تملق مهم ترین اصلی است که دولت باید از آن دور باشد چون بی شک تملق بیش از سیاه نمایی به هر دولتی ضربه می زند.

وجود برخی خبرنگاران تملق گرا موجب شده در بسیاری مواقع فعالیت های تاثیرگذار دولت آنچنان که باید، انعکاس پیدا نکند و تنها دوستان تملق گرا به دنبال سودی از قبل این فرایند برای خودشان باشند.



فریبا نجفی خبرنگار خبرگزاری ایرنا حرف دل همه خبرنگاران را زد، حرف دلی که اگر زمان می گذاشت باز هم تمام نمی شد، نجفی از روزهایی گفت که تنها چند نفر انگشت شمار خبرنگار برای پوشش برنامه ها می روند و از تبعیض بین خبرنگاران تا بیمه خبرنگاران گفت.



سید اشرف موسوی خبرنگار ندای ابهر هم از ضعف در خانه مطبوعات و برخی ناکاسیتها در فعالیت خبرنگاران در انعکاس اخبار گفت.



حیات دوباره فرهنگ زنجان

ارشاد اسلامی استان زنجان در مقطع کنونی، در دوران واقعی فعالیت خود است، دورانی که همه دوستداران و فعالان فرهنگی استان زنجان انتظار اقتدار فرهنگی استان زنجان را بعد از دوسال تحقیر و رکود دارند.



ابتکار ارشاد اسلامی استان زنجان در تجلیل از خانواده محروم یوسف محسن اردبیلی محقق و نویسنده فقید زنجانی و همچنین حاج صمد سعادتی پیر مطبوعاتی استان زنجان تنها نمونه ای از تلاش تیم جدید مدیریتی ارشاد اسلامی استان زنجان است که امید می رود علی رغم سنگ اندازیها این روند ادامه یابد.