خبرنگاران قم و سختیهای خبر از نوعی متفاوت/ منزلتی که پنهان مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، این جایگاه به گونه ای ارتقاء یافته که امروز بسیاری از خبرهای مخابره شده از قم در صدر اخبار رسانه های کشور و جهان قرار می گیرد و آنچه در این بین پنهان مانده اما اهمیت بسزایی دارد، تلاش خستگی ناپذیر خبرنگاران قمی در تحقق این هدف است.
تهیه و تولید خبر در شهر مقدس قم به عنوان مرکز توجه جهان اسلام برغم تک شهر بودن سختیهای خاص خودش را دارد، از یکطرف سختی عادی کار خبر و از سوی دیگر حساسیتهای اخبار مذهبی و دینی و مراجع تقلید ضمن افزودن لذت کار، سختیهای خودش را نیز دارد، مواردی که شاید در استانهای دیگر کمتر دیده شود.
وجود بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران از یک سو و از سوی دیگر حضور مراجع معظم تقلید، حوزه علمیه و مراکز متعدد پژوهشی، فرهنگی و دینی، قم را به کانون اصلی خبر در عرصه ملی وگاه بین المللی تبدیل کرده است و کمتر سیاستمداری در کشور وجود دارد، که علاقهای به آنچه در قم رخ میدهد نداشته باشد.
این امر رسالت خبرنگار قمی را بیش از پیش سنگینتر میکند چرا که باید پا به پای برنامههای مختلف در طول سال بدوند و پوشش مناسبی از آنها ارائه کند.
حجم بالای همایشهای استان
در طول سال، همایشهای مختلفی در زمینههای دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در استان قم برگزار میشود و کارگزارن نظام نیز در سطوح مختلف و به بهانههای متفاوت به این شهر سفر میکنند که میتوان گفت، این حجم مراسم با دیگر کلان شهرهای کشور قابل مقایسه نیست تا آنجا که در برخی از روزهای سال رسانههای استان برای پوشش خبری دچار کمبود خبرنگار میشوند و نمیتوانند همه برنامهها را پوشش دهند.
یکی از مزایای خبرنگاری در قم آن است که خبرنگاران معمولا با مشکل تردد و طی مسافتهای طولانی برای رسیدن به محل تهیه خبر مواجه نیستند.
در این زمینه کار خبرنگارانی که در حوزه دین فعالیت میکنند، بسیار آسانتر از خبرنگاران حوزههای دیگر است، البته این آسانی تنها به جهت دسترسی به دفاتر مراجع معظم تقلید و نهادهای مختلف حوزوی و دینی است وگرنه حساسیت کار خبرنگاران حوزه دین به مراتب بیشتر از سایر بخشها است.
خیابان صفائیه قم، مرکز خبرهای حوزه دین
خیابان صفائیه یا شهداء در قم، اسم آشنایی برای بسیاری از سیاسیون و مذهبیها در نقاط مختلف کشور است، چرا که دراین خیابان علاوه بر دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و دفتر تبلیغات اسلامی، دفاتر مراجع عظام تقلید و علمای بزرگی همچون آیت الله سبحانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی و همچنین دفتر مقام معظم رهبری به چشم میخورد که در مناسبتهای مختلف سال، پذیرای مسئولان و کارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم هستند.
خبرنگاران قمی برای پوشش خبرهای مراجع تقلید با مسئولان دفاتر آنها و همچنین نهادهای مختلف حوزوی مشکل چندانی ندارند و وقتی برای پوشش اخبار به آنجا مراجعه میکنند در کمترین زمان و بدون مشکل خاصی به محل جلسه هدایت میشوند، مگر در مواقعی که مسئولان درخواست دیدار خصوصی داشته باشند.
از سویی دیگر بیشتر ادارات استان نیز در خیابان ساحلی و یا مجتمع ادارات استان تجمیع شدهاند که خبرنگاران به راحتی به این مکانها دسترسی دارند.
اما خبرنگاری در کشور مشکلاتی دارد که خبرنگاران قمی نیز از آن مصون نیستند و این هم به جهت آن است که بیشتر افرادی که وارد این حرفه میشوند به دلیل عدم تامین مالی مناسب به صورت مقطعی و یا پاره وقت به این حرفه مشغول شده و بعد از گذشت چند ماه و یا نهایتاَ چند سال از آن فاصله میگیرند و به کار دیگری مشغول میشوند که مسئولان باید برای رفع این مشکل کاری اساسی صورت دهند.
در نشستهای خبری شأن و منزلت خبرنگار حفظ شود
یکی از مواردی که از آن میتوان به عنوان آفت جدید حرفه خبرنگاری نام برد این است که متأسفانه در سالهای اخیر از سوی برخی از مدیران دستگاههای اجرایی استان مشاهده شده است که برای ارائه گزارش دستگاه مربوطه خود نشستی خبری ترتیب میدهند و در پایان هدایایی به خبرنگاران داده میشود که به هیچ عنوان در شأن و جایگاه خبرنگار نیست و اصولا خبرنگار از مدیری طلبکار و یا وامدار او نیست و نیازی به این گونه هدایا ندارد که در این راستا خبرنگاران استان باید رویهای در پیش بگیرند تا این گونه اقدامات که باعث خدشه دار شدن جایگاه و منزلت خبرنگار میشود، تکرار نشود.
به هر حال گاهی اوقات خبرنگاران بدلیل وجود مشکلات متعدد، انگیزهای برای کار ندارد، اما با همه این حرفها خبرنگاران روزهای سالشان را از موضوعات و آدمهای مختلف مینویسند و مدیران از اینکه حضور خبرنگاران در نشستهای خبری پررنگ باشد خوششان میآید و وقتی عکسشان به همراه یک تیتر دهن پر کن در صفحه اول روزنامه و یا خبرگزاری درج شود، تحویلشان میگیرند، اما اگر یک مطلب انتقادی در مورد عملکرد سازمان مطبوعشان منتشر میشود، بلافاصله موضع میگیرند و گزارش خبرنگار را به شایع پراکنی و بزرگ نمایی تفسیر میکنند.
سختیهای پوشش خبری سخنرانی دکتر لاریجانی
اما شاید از سختترین تهیه خبر برای خبرنگاران قمی، پوشش خبری سخنرانی دکتر لاریجانی باشد.
دکتر لاریجانی علاوه بر دیدارهایی که در دفتر وی برگزار میشود، در طول سال چندین سخنرانی طولانی در قم انجام میدهد که به عنوان نمونه میتوان به سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس اشاره کرد که این سخنرانیها، که معمولا از متن از قبل نوشته شده بیان میشود، حدود یک ساعت طول میکشد.
تندخوانی ایشان در سخنرانی یک طرف و به کار بردن اصطلاحات منحصربه فرد و خاص از سوی دیگر پوشش خبری سخنرانی را برای هر خبرنگاری سخت میکند، اما خبرنگاران قمی بعد از گذشت چهار سال از دوران نمایندگی وی در مجلس به عنوان نماینده مردم قم، هم به تند خوانی و هم به اصطلاحات جدید ایشان عادت کردند.
میگویند خبرنگاران دیدبانان جامعهاند و برخی از آنها به عنوان تخریبچیان میدان مین جنگ فرهنگی نام میبرند! اما با همه این تعریف و تمجیدهایی که تنها در همین هفدهمین روز از ماه گرم تابستان هر سال تکرار میشود، باید گفت که همکاران خبرنگار من انسانهای صادق، مجاهد، سخت کوش و بیمنتی هستند که آرزویشان سر بلندی اسلام و ایران عزیز است.
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مهدی بخشی سورکی
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