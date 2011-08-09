به گزارش خبرگزاری مهر، نقی ناصراحمدی در جلسه شورای معاونین ادارهکل آموزش و پرورش استان که به میزبانی ایجرود برگزار شد افزود: برای تبدیل ایجرود به منطقه ویژه آموزشی، اقدامات مناسب دیگری نیز از قبیل انتخاب هیئتعلمی برای کمیته پژوهشی، طرح سباح، توسعه فرهنگ نماز، راهاندازی دبیرخانه بدون کاغذ، تشکیل اتاق فکر، گزارش عملکرد ماهانه، دورههای ضمن خدمت، اردوهای دانشآموزی، جشنواره خیرین مدرسهساز و استخراج اطلاعات منابع فیزیکی شهرستان انجام شده است.
در ادامه این جلسه، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با قدردانی از عملکرد و ابتکارات اخیر دستگاه تعلیم و تربیت در شهرستان ایجرود در زمینههای مختلف، از جمله گازرسانی به مدارس، سازماندهی تخصصی نیروهای تربیتبدنی و مشاوره و استخراج بانک منابع فیزیکی، تصریح کرد: در بحث ساماندهی فضاهای آموزشی که یکی از محورهای مورد تأکید وزارت آموزش و پرورش میباشد، در صددیم تا همه مدارس را یکنوبته دایر کنیم.
امیر نظری یادآور شد: شهرستان ایجرود در این زمینه با تحقق 100 درصدی این موضوع بهعنوان موفقترین شهرستان استان عمل کرده است، به همین خاطر همه مدارس این شهرستان در سال تحصیلی جدید، در نوبت صبح اقدام به تشکیل کلاسهای درس خواهند کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل ستاد پروژه مهر، همه مدارس استان بدون هیچ مشکلی در اول مهرماه امسال آماده پذیرایی از دانشآموزان باشند.
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