حرکت ارزنده یک کویتی و گفتگوی سرپرست استقلال با تلفن همراه روی نیمکت!

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران استقلال در جریان بازی مقابل داماش گیلان بارها به تشویق ناصر حجازی پرداخته و یاد خاطر این پیشکسوت مرحوم باشگاه استقلال را گرامی داشتند.

* در بخش های مختلف ورزشگاه تصاویری از ناصر حجازی و علی فتح اله زاده دیده می شد.

* علاوه بر عزیزالله محمدی، علی فتح اله زاده، علی نظری جویباری و علی امیری از مسئولان باشگاه استقلال در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور داشتند.

* حسن زاده رئیس کمیته انضباطی، بهتاش فریبا، جاسم کرار ، هادی مهدوی کیا و سعد رمضانی از جمله افراد ویژه دیگر حاضر در ورزشگاه بودند.

* در دقیقه 34 مسابقه برخوردی بین فرهاد مجیدی و مدافع تیم داماش در محوطه جریمه این تیم به وجود آمد که تماشاگران استقلال اعتقاد داشتند این صحنه پنالتی بوده اما داور با آنها هم عقیده نبود.

* در جریان بازی آتیلا حجازی بارها به کنار زمین آمده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

* در دقیقه 67 مسابقه یکی از بازیکنان داماش روی زمین افتاد و بازیکن این تیم برای رسیدگی به وضعیت آن بازیکن توپ را به بیرون از زمین فرستادند. استقلالی ها برای انجام بازی جوانمردانه قصد داشتند توپ را به بیرون از زمین بفرستند اما توپ آنها به اوت نرفت.

ولید علی هافبک کویتی تیم استقلال که می توانست توپ سرگردان را برداشته و به سمت دروازه داماش برود از انجام این کار خودداری کرد و در حرکتی جوانمردانه توپ را به اوت زد. تماشاگران استقلال در این لحظه به شدت ولید علی را تشویق کردند.

* استقلالی ها در فاصله بیشتر از یک ماه تا شهرآورد تهران با سردادن شعارهایی برای پرسپولیسی ها رجز می خواندند.

* در دقیقه 77 برخوردی بین مهاجم داماش با پژمان منتظری در محوطه جریمه استقلال پیش آمد که گیلانی ها معتقد بودند این صحنه پنالتی بوده است.

* تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی 72 هزار و 300 نفر عنوان شد.

* تماشاگران استقلال در دقایق پایانی بازی که مهدی رحمتی با عکس العمل های خود دروازه آبی پوشان را نجات می داد به شدت این بازیکن را تشویق کردند.

* منصور پورحیدری در دقایق پایانی بازی روی نیمکت استقلال مشغول گفتگو با تلفن همراه بود.

* میلاد زنیدپور هافبک تیم داماش در زمان تعویض با مصطفی حاجتی در دقیقه 84 با عصبانیت روی نیمکت رفت و لحظاتی بعد زمین را ترک کرد و به رختکن رفت.

* اعضای کادر فنی تیم فوتبال داماش در پایان این دیدار به قضاوت یدالله جهانبازی اعتراض کردند که منصور پورحیدری سعی کرد آنها را آرام کند. پورحیدری در دقیاقی از بازی از روی نیمکت با تلفن همراهش صحبت می کرد که البته مشخص نبود در شرایطی که مظلومی روی نیمکت است با چه کسی در حال گفتگو است.