خبرنگاران واقع بینانه مسائل را دنبال کنند

به گزارش مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در مراسم روز خبرنگار افزود: خبرنگاری شغل نیست لذا یک رسالت است و وظیفه سنگین و خطیری بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: خبرنگار باید نگاه واقع بینانه داشته باشد و رسالت خود را در مسیر ولایت محوری قرار دهد و نسبت به وظیفه خطیر خود مسئول باشد.

استاندار زنجان تاکید کرد: خبرنگار باید ضعفهای نظام را شناسایی کند و درصدد قوی کردن این ضعفها باشد و در همه ابعاد مختلف و همه حوزه ها، مشکلات موجود را تحلیل کند و نظرات کارشناسی و مدبرانه را با مدیران در میان بگذارد لذا جامعه ای رشد می کند که مدیرو خبرنگاران با هم تعامل خوبی داشته باشند.

رئوفی نژاد گفت: خبرنگار باید منصفانه مسائل را ببیند و نگاه واقع بینانه به مسائل داشته باشد ضعف را در جامعه طوری منعکس نکند که در جامعه ناامیدی جاری شود لذا رسالت خبر و خبرنگاران رنگ و لعاب دادن به خبر است.

استاندار زنجان تاکید کرد: مطبوعات و خبر در کشور وضعیت خوبی دارد و فضای تعامل و همفکری بین خبرنگاران و مدیران بسیار عالی است و وظیفه شناسی اصحاب خبر بسیار مشهود است لذا خبرنگاران ما ولایت و حاکمیت بر رهبری را رویکرد کاری خود قرار داده اند

وی گفت: خبرنگاران باید مشارکت لازم را با مدیران داشته باشند لذا خبرنگاران مورد اعتماد مردم هستند و ارتباط تنگاتنگی که با مدیران دارند می تواند در توسعه کاربردی و عملیاتی استان موثر باشند لذا در استان زنجان خبرنگاران مشارکت و راهکار کارشناسی ارائه می دهند.

رئوفی نژاد در ادامه افزود: خبرنگار باید جلوی جنگ و جدال و فرصت سوزی را بگیرد و به دنبال بسیج امکانات و منابع انسانی با توان در استان و کشور باشد.

استاندار زنجان افزود: مردم صاحب اهل تحقیق و تعقیب هستند و مسائل را دنبال می کنند لذا باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و درصدد از بین بردن مشکلات باشیم.