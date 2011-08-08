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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۲۵

هفته دوم لیگ برتر فوتبال/

استقلال برابر داماش به پیروزی رسید

استقلال برابر داماش به پیروزی رسید

آخرین دیدار هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی با پیروزی استقلال برابر داماش به پایان رسید که با توجه به حضور بازیکنان مطرح در ترکیب دو تیم انتظار بازی زیباتری می رفت اما این انتظار برآورده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 22:30 دقیقه امروز دوشنبه به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی بین تیم های استقلال و داماش آغاز شد که در پایان نیمه اول تیم استقلال با تنها گل دقیقه 32 فرهاد مجیدی برابر حریف شمالی خود به پیروزی رسید.

در نیمه دوم دو تیم تلاش کردند فوتبال تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند اما بجز چند صحنه نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشتند. تعویض های مهدی دینورزاده برای جبران گل خورده راه به جایی نبرد و با اینکه داماش صاحب چند موقعیت خوب شد اما واکنش های مهدی رحمتی اجازه باز شدن دروازه استقلال را نداد.

تیم فوتبال استقلال در بازی نخست خود برابر سپاهان به تساوی دست یافته بود و با این پیروزی 4 امتیازی شد. داماش گیلان نیز در بازی نخست به تساوی رسیده بود.

کد مطلب 1378905

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