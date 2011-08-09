مراسم سرد روز خبرنگار در البرز/ استمرار نان قرض دادن مدیران!

به گزارش خبرنگار مهر، روزها از پی هم می آیند و می روند و دفتر خاطرات خبرنگاران نیز هر روز ورقی تازه می خورد.

ورقی از خاطرات تلخ و شیرینی که گاه قلم را طاقت نوشتن آن نیز نیست.

خبرنگاران عادت کرده اند خوب ببیند و خوب بنویسند و شنوندگان خوبی نیز باشند، اما گویی گویندگان و سخنرانان خوبی نمی شوند.

چون عادت کرده اند بی توقع حرف بزنند، صادق باشند و از تملق گویی به دور.....

نان قرض دادن شیوه ای مرسوم در جلسات مدیران

این روزها گویی هر بار تریبونی در جلسه ای روشن می شود باید بخش عمده ای از زمان صحبت به قدردانی از حضار و به ویژه قرض دادن نانهایی بگذرد که برخی افراد به یکدیگر می دهند.

موضوعی که خبرنگاران با آن به رقم تکرار مانوس نیستند و شاید همین زبان تند و تیز و به دوراز تملق گویی است که گاهی توان برخیها را برای شنیدن طاق می کند و آنها ترجیح می دهند به گونه ای برخورد کنند که گویی اصلا چیزی نشنیده اند.

364 روز سال را خبرنگاران همراه همیشگی مدیران و مسئولان در جلسات درون و بیرون سازمانهایشان هستند و در روزی که به نام خبرنگار و پاسداشت مقام وی برگزار شده بود نیز انتظار می رفت شماری از مدیران کل، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، امام جمعه و ... حضور یابند.

البته حضور استاندار، مدیرکل ارشاد، فرماندار کرج و شهردار و یکی از اعضای شورای شهر و ... جای قدردانی دارد.

شامگاه دوشنبه استانداری البرز میزبان اصحاب رسانه البرز به مناسبت روز خبرنگار بود، مراسمی که به نظر می رسد اگرچه برای برگزاری آن زحماتی را متقبل شده اند اما دارای نقاط ضعفی است که نباید آن را از نظر دور داشت.

جای خالی زحمت کشان بی ادعا....

حذف نام برخی خبرنگاران و قرار دادن سهمیه هایی نامناسب با جمعیت خبرنگاران فعال در رسانه های شهر، گلایه بسیاری از خبرنگاران و سرپرستان را به همراه داشت که در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کردند و در این میان در نهایت معلوم نشد این ناهماهنگی از سوی اداره کل ارشاد بوده است و یا استانداری دستی بر آتش داشته است.

از نکات قابل توجه این مراسم که همزمانی با لحظات افطار و کم بودن انرژی حضار به واسطه روزه داری، سرد بودن فضای حاکم بر جلسه و نگاههای نا امیدی بود که گویا در روزی که به مناسبت از قدردانی از تلاشهای خودشان نیز این گردهمایی برایشان گرمایی نداشت.

چند تن از خبرنگاران به بیان دغدغه های خود پرداختند اما برخلاف همیشه کسی اشتیاق زیادی برای حرف زدن نداشت و بسیاری از فعالان این عرصه در استان تنها سکوت کرده و شنونده صحبتها شدند.

دغدغه هایی از جنس همیشه و قولهای همیشگی

دغدغه هایی از جنس همیشه و قول هایی همیشگی تر برای رفع مشکلات خبرنگاران در بخشهای مختلف داده شد.

استاندار در لابلای صحبتهای خود از خبرنگاران خواست برای انتشار به لحظه اخبار با اطلاعات ناقص عجله نکنند و حتی اگر قرار است هفته ها زمان برای تکمیل شدن خبر خود سپری کنند، در طول این مدت صبوری کنند.

اما کاش آقای استاندار رسانه ای البرز می گفت که پس اصطلاح خبر سوخته در این میان شامل کدام خبر است و سرعت یکی از ارکان کار خبر محسوب می شود که نفی کننده دقت و صحت هم نیست و اگر گاهی خبرنگاران برای زودتر به نتیجه رسیدن ابهامهای خود و انتشار سریعتر اخبار پافشاری می کنند به واسطه انجام مسئولیتی است که سرعت بخش عمده ای از آن محسوب می شود.

آشنای درد آشنا

در این جلسه استاندار با خطاب قرار دادن مدیرکل ارشاد وی را آشنایی به واقع " آشنا" به حوزه فرهنگ توصیف کرد که منشا خدمات سازنده ای بوده است.

همچنین این جلسه حاشیه های دیگر از جنس گلایه خبرنگاران و نارضایتی آنها از کیفیت مراسم برگزار شده در مقایسه با مراسم سال گذشته ارشاد که بسیار با برنامه و پرمحتوا تدارک دیده شده و تنها معاونت مطبوعاتی ارشاد مسئولیت برگزاری آن را در محل چهارباغ تدارک دیده بود به همراه داشت.

و این مقایسه منجر شده بود فضای گرم و صمیمی محفل دور هم جمع شدن خبرنگاران پس از یک سال کاری با سردی دلخوری توام شود.

پخش موسیقی متناسب با ایام ضیافت الهی و نیز تهیه کلیپی کوتاه از تلاش لحظه به لحظه خبرنگاران در طول سال حداقل انتظار خبرنگاران از دست اندکاران برگزاری مراسم بود که محقق نشد.

مراسم با دریافت لوح تقدیر تنها سه نفر از خبرنگاران که از خانواده معظم شهدا بودند از دست مسئولان پایان یافت و باقی خبرنگاران در صف طویلی بدون هیچ تشریفات مرسومی لوح و هدایای خود را در بیرون سالن تحویل گرفتند و عده ای نیز که ضعف ناشی از روزه داری توان ایستادن به آنها را نمی داد بدون دریافت هدیه هایشان سالن را ترک کردند.

مراسم با ضیافت افطاری که استانداری در فضای باز تدارک دیده بود خاتمه یافت.

به هر روی 17 مرداد ماه دیگری نیز گذشت و یک سال دیگر خبرنگاران تلاشگر و پرتوان استان باید تلاش کنند تا شاید روزی تلاشهای بی دریغشان برای رشد وتوسعه این استان تازه تاسیس از زیر عینک نزدیک بین مدیران رد شود و فراموش نکنند که در کنار هر موفقیت و افتخار آفرینی و وقوع هر رویداد تلخ و شیرین خبرنگاران سربازان آماده به خدمت عرصه اطلاع رسانی هستند و باز هم اگر بیشتر از اینها مورد بی مهری قرار بگیرند گلایه ای نخواهند کرد.

قلم را در دستانمان می چرخانیم و بار دیگر چشم بینا و گوش شنوای جامعه مان می شویم. باز هم از فردا روز دیگری است و رویدادهای دیگری و مردمی که امیدشان به نگاهها و قلمهای ماست.

به امید روزی که حرمت قلم و قلم زنان در جامعه ما بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به امید آن روز.