خبرنگاران همیشه در توسعه استان زنجان پبشتاز بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی شامگاه دوشنبه در مراسم پاسداشت روز خبرنگار درخت تنومند و ریشه دار نظام جمهوری را از برکات خون شهیدان دانست و افزود: نظام با خون شهیدان ترقی کرده است.

وی اظهار داشت: خبرنگاران با رسالت خطیری که دارند همیشه مورد هدف دشمنان بوده اند و می خواستند با استفاده از این ابزار در مقابل نظام و قرآن و امام ایستادگی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: خبرنگار باید تاریخ دان، جامعه شناس و تحلیلگر باشد و جامعه را از تمام زوایا بررسی کند و آینده جامعه را ببیند لذا در افکار عمومی نقش بسیار موثری را دارد.

سهندی افزود: خبرنگار باید در راه خدا قلم بزند و عدالت و حق را در جامعه اطلاع رسانی کند و نسبت به آگاهی و بصیرت مردم در مقابل حجمه دشمن رسالت خود را ادا کند.

وی یادآور شد: خبرنگاران باید ولایت محوری را سرلوحه کار خود قرار دهند لذا نظام و انقلابی پیروز خواهد بود که در مسیر رهبری گام بردارد.