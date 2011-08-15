ووشوکاران جوان ایران کار دشواری در مسابقات آسیایی دارند

رامین موحد نیا با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تیم جوانان ایران با شش سانداکار در رقابتهای قهرمانی آسیا حضور پیدا می کند. شش ورزشکاری که اولین تجربه بین المللی خود را تجربه می کنند. هفت مرحله اردوی آماده سازی برای این تیم پیش بینی شد که با حمایت فدراسیون به خوبی اجرا شد، سه ماه است که در حال تمرین هستیم و اکنون نیز شرایط خوبی داریم.

سرمربی تیم جوانان به تورنمنت باکو اشاره کرد و گفت: این مسابقات برای تیم ما خیلی مفید بود. اکثر نفرات تجربه برون مرزی نداشتند و موفق شدیم در یک تورنمنت با سطح فنی مناسب این مشکل را رفع کنیم که طبعات آن در مسابقات قهرمانی آسیا در چین مشخص می شود.

موحدنیا در مورد حریفان تیم ایران هم گفت: مسابقات قهرمانی آسیا برای ما از مسابقات جهانی سخت تر است، چرا که از میان مدعیان جهانی فقط روسیه حضور ندارد و تیم های مثل چین ، ماکائو ، کره جنوبی ، ویتنام وتک ستاره های دیگر تیم ها از جمله قزاقستان را باید رقبای خود بدانیم.

وی در پایان از آمادگی بالای شاگردان خود در تیم جوانان خبر داد و گفت: از 31 فروردین اردوی آماده سازی آغاز شده واکنون همه نفرات به مرز آمادگی لازم رسیده اند. این جوانان فقط چین را رقیب خود می دانند و برای کسب بهترین نتیجه راهی شانگهای می شوند

رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان آسیا 28 مردادماه در شانگهای چین آغاز می شود.