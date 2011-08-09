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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

در استان مرکزی/

آبفا روستایی مطالبات خود را شش هزار میلیون ریال افزایش داد

آبفا روستایی مطالبات خود را شش هزار میلیون ریال افزایش داد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون نظارت بربهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی گفت: این شرکت با 708روستای تحت پوشش و 122هزارمشترک توانست مطالبات خود را به حدود شش هزار و 200 میلیون ریال برساند.

مجید چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغ مطالبات شرکت آبفار حدود شش هزار و 200 میلیون بود که از این مبلغ حدود1800 میلیون ریال از مطالبات مربوط به مشترکینی است که سالهاست روستای خود را ترک و منازل آنها تخریب شده است که بایستی بدهی آنها طبق مقررات و ضوابط حذف شود.

وی افزود: به این ترتیب مبلغ واقعی مطالبات شرکت آبفار مرکزی حدود چهار هزار و 400 میلیون ریال می باشد که رسیدن به این رقم با این تعداد مشترک و با در نظر گرفتن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور بی سابقه است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار مرکزی کاهش مطالبات و رساندن آن به این رقم را ناشی از تلاش وافرهمکاران این شرکت و فعال کردن آبداران روستایی دراین خصوص دانست و گفت: کاهش مطالبات به جدیت در دستور کار این شرکت قراردارد به طوری که در سیکل دوم سال 90 نه تنها 100درصد قبوض دریافت شد بلکه 15 درصد از بدهیهای گذشته وصول شده است.
 
کد مطلب 1378910

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