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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۰:۴۲

مرفاوی پس از شکست برابر نفت:

خودمان گل‌ها را تقدیم نفت کردیم/ هنوز از ناهماهنگی بازیکنان رنج می‌بریم

خودمان گل‌ها را تقدیم نفت کردیم/ هنوز از ناهماهنگی بازیکنان رنج می‌بریم

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان اشتباه فردی بازیکنانش را دلیل شکست برابر نفت تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از شکست 3 بر 2 دوشنبه شب تیمش برابر نفت تهران در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید دستگردی تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما مشکلاتی داشتیم که اجازه نداد فوتبال قابل قبولی را به نمایش بگذاریم.

وی که به نظر می رسید از عملکرد برخی بازیکنانش راضی نیست خاطرنشان کرد: تیم مس هنوز هماهنگ نشده و متاسفانه امروز بازیکنان خودمان گل ها را تقدیم حریف کردند و با اشتباهاتی که داشتند عملا این فرصت را از ما گرفتند که بتوانیم در این بازی امتیاز کسب کنیم.

مرفاوی با تاکید بر اینکه از نتیجه به دست آمده در این دیدار راضی نیست افزود: تیم ما هنوز هماهنگ نشده و نیاز به زمان داریم که بتوانیم بازیکنان را از نظر هماهنگی به شرایط مطلوب برسانیم.

کد مطلب 1378912

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