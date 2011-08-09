خبرنگاران و اصحاب مطبوعات اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این مراسم که شامگاه دوشنبه در سالن فدک اردبیل برگزار شد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با گرامی داشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی اظهار داشت: به جهت گرامی داشت یاد این انسان آزاده و حق جو باید به تلاش همه افرادی که در عرصه اطلاع رسانی فعالند، ارج نهاد.

منصور شرفی با بیان اینکه خبرنگار قشر فرهیخته جامعه است عنوان کرد: آنها بدون هیچ ادعایی با تمام مصائبی که پیش رو دارند به مردم و جامعه اسلامی خود خدمت می کنند.

وی یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال جهاد اقتصادی و آغاز طرح تحول اقتصادی اهالی قلم و مطبوعات می توانند با اطلاعات صحیح و دقیق خود در توانمند کردن و موفق بودن این طرح ها کمک کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نقش خبرنگاران را در پیشرفت و توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن وحدت ملی برای مشارکت بیشتر در رشد اقتصادی موثر و مهم ارزیابی کرد.

دور جدید انتخابات خانه مطبوعات اردبیل برگزار می شود

وی همچنین از برگزاری دور جدید انتخابات خانه مطبوعات استان اردبیل بعد از پایان ماه رمضان در سالجاری خبر داد و افزود: خبرنگارانی که تاکنون موفق به عضویت در خانه مطبوعات نشده اند هر چه زودتر اقدام کنند تا انتخابات با مشارکت همه اصحاب قلم و مطبوعات برگزار شود.

در این مراسم رئیس خانه مطبوعات استان اردبیل نیز عملکرد خانه مطبوعات را در دور چهارم مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با عنایت خاصی که در سالهای اخیر از سوی مسئولان استانی به این خانه شد توانست خدمات مطلوبی برای خبرنگاران ارائه دهد.

جعفر صفر زاده با اشاره به مرزی بودن استان اردبیل نقش خبرنگاران را در خنثی کردن بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهم دانست و خواستار توجه به مشکل خبرنگاران فعال در شهرهای مرزی استان شد.

مطبوعات اردبیل نیازمند رفتار های عادلانه

وی همچنین خواستار عادلانه رفتار کردن در توزیع یارانه کاغذ در بین مطبوعات استان اردبیل شد.

شهردار مشگین شهر با بیان اینکه همه خبرنگاران ید واحد در مقابل دشمنان نظام اسلامی هستند تصریح کرد: تبعیضانه برخورد کردن در ارائه خدمات و حمایتها خلاف عدالت است و باعث آزرده خاطر شدن این قشر فعال می شود.

جعفر زاده با اشاره به برخی از مشکلات خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر خیلی از خبرنگاران استان اردبیل علارغم تشکیل پرونده برای بیمه شدن در اداره ارشاد اسلامی هنوز در بلاتکلیفی هستند.

رییس خانه مطبوعات استان اردبیل با بیان اینکه خبرنگاران استان اردبیل از حداقل حقوق بهره مند هستند عنوان کرد: بیمه شدن این قشر حداقل می تواند بخشی از مشکلات آنها را حل کند.