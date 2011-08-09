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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

عاشوری خبر داد:

فعالیت ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان مرکزی آغاز شد

فعالیت ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم تا 22 آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین جلسه ستاد هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در استانداری برگزار شده است و مدیران اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن  نیز توحیه شده و کار رسمی ستاد آغاز شد.

وی گفت: اعضای ستاد هماهنگی به ریاست استاندار و عضویت ادارات مختلف تشکیل می شود و معاون برنامه ریزی استاندار به عنوان قائم مقام و مدیر اجرایی طرح است.

عاشوری افزود: درستی برنامه ریزی و در دست داشتن آمار، ارتباط نزدیک به هم دارند به طوری که بدون داشتن آمار ، برنامه ریزی به صورت دقیق و صحیح اجرا نمی شود و موفقیت هر برنامه به تناسب بهره گیری از میزان دقت در آمار بستگی دارد.

وی گفت: اجرای یک سرشماری موفق در استان نیاز به فراهم کردن بستر لازم جهت تبلیغات دارد که مسئولیت آن به عهده روابط عمومی استانداری است.

کد مطلب 1378916

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