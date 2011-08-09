مراسم تودیع و معارفه علی آبادی و قاسمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مراسم تودیع محمد علی آبادی سرپرست سابق وزارت نفت و رستم قاسمی وزیر جدید نفت صبح امروز سه شنبه 18 مرداد آغاز شد.

در این مراسم علاوه بر رئیس جمهوری، رستم قاسمی وزیر نفت، محمد علی‌آبادی سرپرست سابق وزارت نفت، تمامی معاونان وزارت نفت و جمع کثیری از مدیران عامل و مسئولان ارشد صنعت نفت کشور هم حضور دارند.

رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 12 مرداد ماه امسال با کسب 216 رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر نفت ایران انتخاب شد.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد عصر روز چهارشنبه 12 خرداد ماه با صدور حکمی و به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق مفید اجرایی، محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد.

علی آبادی که پیشتر به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در دولتهای نهم و دهم مشغول به کار بوده است، باید سکان یکی از استراتژیک ترین وزارتخانه اقتصادی کشور را بر دست بگیرد.

در نهایت در دومین ماه سرپرستی علی‌آبادی و بر خلاف گمانه زنی‌ها، رستم قاسمی به عنوان وزیر جدید پیشنهادی نفت از سوی رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

طراحی، ساخت و اجرای فازهای مختلف میدان مشترک پارس جنوبی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، خطوط لوله هفتم و ششم سراسری انتقال گاز، خط لوله اتیلن و اتان مرکزی، مجتمع پتروشیمی مبین و طرح توسعه میدان نفتی خشت از مهمترین پروژه‌هایی بوده که در دو سال اخیر با مدیریت رستم قاسمی مراحل مختلف اجرایی را پشت سر گذاشته اند.

در همین حال رئیس جمهور 24 اردیبهشت ماه در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیئت وزیران در نامه های جداگانه‌ای پایان مسئولیت سید مسعود میرکاظمی در وزارت نفت را اعلام کرده بود.

از زمان آغاز فعالیتهای دولت نهم و دهم تاکنون رستم قاسمی با کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس ششمین سکاندار مدیریت صنعت نفت کشور شده است به طوری که در مدت 6 سال گذشته به ترتیب سیدکاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، سیدمسعود میرکاظمی، محمود احمدی نژاد و محمدعلی‌آبادی به عنوان وزیر و یا سرپرست این وزارتخانه را مدیریت کرده اند.

این در حالی است که تا پیش از آغاز فعالیتهای دولت نهم در مجموع پنج وزیر (با در نظر گرفتن دولت موقت) در وزارت نفت مشغول به کار بوده اند که این حاکی از لرزان بودن صندلی مدیریت وزارت نفت و انتظارات وسیع دولت از این وزارتخانه استراتژیک است.