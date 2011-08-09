دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در کشور اول شد

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس شاخصهایی از جمله، نظارت بر اجرای آئین نامه بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، بررسی و ارزیابی پرونده های طرحهای به بهره برداری رسیده مشمول دریافت یارانه وبررسی و ارزیابی طرحهای کسب و کار استان را حائز رتبه اوا کرد.

شیخی ادامه داد: همچنین تعداد اشتغال ایجاد شده ناشی از طرحهای بهره برداری رسیده، تدوین سند توسعه اشتغال استان وازهمه مهمتراشتغال ایجادشده درسال گذشته ونتیجه راستی آزمایی انجام شده درتمامی این شاخصها استان مرکزی رتبه اول کشورراکسب کرد.

وی گفت: بررسی راهکارهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رفع موانع ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، ارائه راهکارهایی در کاهش نرخ بیکاری، توزیع عادلانه تسهیلات در میان مناطق مختلف استان با نگاه ویژه به مناطق محرومتر، تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری، نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزای استان از عمده وظایف کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری است.

شیخی افزود: کسب رتبه اول کشوری را نشان از عزم راسخ اعضای محترم کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و کارشناسان استان برای رفع موانع و کاستیها و مشکلات بازار کار استان است.