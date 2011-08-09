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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

کوچه های انتظار از استان مرکزی در راه پانزدهمین جشن سینمای ایران

کوچه های انتظار از استان مرکزی در راه پانزدهمین جشن سینمای ایران

اراک - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه کوچه های انتظار، ساخته حمیدرضا مجیدی محصولی از واحد سینمایی حوزه هنری استان مرکزی به دبیرخانه پانزدهمین جشن سینمای ایران ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری بخشی از آثار تولیدی خود را که شامل 14 فیلم کوتاه، مستند، داستانی و 4 فیلم بلند را برای داوری به دبیرخانه پانزدهمین جشن سینمای ایران ارسال کرده است.

داستان جعبه ای کاری از بهروز بصیری فرد در گونه پویا نمایی و نانو ساخته احسان شادمانی در گونه مستند از استان فارس
کوچه های انتظار کاری از حمیدرضا مجیدی در گونه داستانی از استان مرکزی در بین این آثار قرار دارد.
 
یکی از سیاست های حوزه هنری حمایت از تولید آثار توسط فیلم سازان جوان استان ها با رویکرد و مضامین فیلم های دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
کد مطلب 1378921

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