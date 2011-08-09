نشریات چراغ راه مسئولان برای خدمات رسانی بهتر به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد شب دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در مهمانسرای استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر مطالب نشریات و مطبوعات محلی انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی و مسئولان است ولی جای پیشنهادات کاربردی در کنار انتقادات سازنده برای رفع نواقص در عملکرد دستگاه ها خالی است.

وی گفت: کمتر در صفحات نشریات این استان تیتری در ارتباط با خدمات دولت منتشر شده و اغلب از عملکرد مسئولان دستگاه های اجرایی انتقاد شده است و برخی نشریات نیز بعضی از مدیران را تحریم کرده اند در حالی که علی رغم همه انتقادات و بعضا بی حرمتی ها از هیچ یک از نشریات شکایتی نداشته ام.

وی از خدمات خبرنگاران و فعالان مطبوعات استان در انعکاس مشکلات و اخبار قدردانی کرد و افزود: حرفه خبرنگاری از لحاظ روحی و جسمی سخت و دشوار است و مشقت کار آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: خبرنگار باید در تهیه خبر بی طرفانه عمل کند و اظهارات و نوشته هایش براساس واقعیت باشد و از بکار بردن مسائل ذهنی و سطحی، برداشت های شخصی و شنیده های اطرافیان در نگارش یا بیان خبر خودداری کند.

وی گفت: تعامل بین رسانه ها و مسئولان باید همواره وجود داشته باشد اما حضور خبرنگاران همه نشریات در جلسات همیشه مقدور نیست و دعوت نکردن از آنان نیز به منزله بی حرمتی به مطبوعات نیست.

وی با اشاره به مشکلات صنفی خبرنگاران افزود: اگر خبرنگاران سیستان و بلوچستان پیشقدم شده و در قالب طرحی مسائل و نیازهای صنفی این قشر فعال و زحمت کش را به استانداری منعکس کنند آمادگی کامل برای رفع مشکلات را داریم.

در این جلسه برخی خبرنگاران دیدگاه های خود در مورد مشکلات و ارتباط مطبوعات با مسئولین را بیان کردند و در پایان از پیشکسوتان این حرفه تجلیل شد.