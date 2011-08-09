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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۱

آزاد:

نشریات چراغ راه مسئولان برای خدمات رسانی بهتر به مردم هستند

نشریات چراغ راه مسئولان برای خدمات رسانی بهتر به مردم هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نشریات فقط خبرنامه نیستند، چراغ راه مسئولان برای خدمات رسانی بهتر به مردم هستند و باید در کنار بیان کاستی ها، راهکارهای مفید را به خادمان مردم ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد شب دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در مهمانسرای استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر مطالب نشریات و مطبوعات محلی انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی و مسئولان است ولی جای پیشنهادات کاربردی در کنار انتقادات سازنده برای رفع نواقص در عملکرد دستگاه ها خالی است.

وی گفت: کمتر در صفحات نشریات این استان تیتری در ارتباط با خدمات دولت منتشر شده و اغلب از عملکرد مسئولان دستگاه های اجرایی انتقاد شده است و برخی نشریات نیز بعضی از مدیران را تحریم کرده اند در حالی که علی رغم همه انتقادات و بعضا بی حرمتی ها از هیچ یک از نشریات شکایتی نداشته ام.

وی از خدمات خبرنگاران و فعالان مطبوعات استان در انعکاس مشکلات و اخبار قدردانی کرد و افزود: حرفه خبرنگاری  از لحاظ روحی و جسمی سخت و دشوار است و مشقت کار آن بر هیچ کس پوشیده نیست.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: خبرنگار باید در تهیه خبر بی طرفانه عمل کند و اظهارات و نوشته هایش براساس واقعیت باشد و از بکار بردن مسائل ذهنی و سطحی، برداشت های شخصی و شنیده های اطرافیان در نگارش یا بیان خبر خودداری کند.

وی گفت: تعامل بین رسانه ها و مسئولان باید همواره وجود داشته باشد اما حضور خبرنگاران همه نشریات در جلسات همیشه مقدور نیست و دعوت نکردن از آنان نیز به منزله بی حرمتی به مطبوعات نیست.

وی با اشاره به مشکلات صنفی خبرنگاران افزود: اگر خبرنگاران سیستان و بلوچستان پیشقدم شده و در قالب طرحی مسائل و نیازهای صنفی این قشر فعال و زحمت کش را به استانداری منعکس کنند آمادگی کامل برای رفع مشکلات را داریم.

در این جلسه برخی خبرنگاران دیدگاه های خود در مورد مشکلات و ارتباط مطبوعات با مسئولین را بیان کردند و در پایان از پیشکسوتان این حرفه تجلیل شد.

کد مطلب 1378923

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