رسانه ها باید توانمندیها و ظرفیتهای سیستان و بلوچستان را منعکس کنند

محمد رضا زاهد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک 17 مرداد روز خبرنگار اظهار داشت: همه ما از فضای معنوی جمهوری اسلامی ارتزاق می کنیم و در چهار دیواری به نام جمهوری اسلامی نفس می کشیم که طبیعتا باید حق و حقوق این نظام و مملکت را به عنوان یک ایرانی ادا کنیم.

وی گفت: رسانه ها وقتی در بسترهای سیاسی خاص قرار می گیرند و ساختار دولت را همراه با خود نمی بینند طبیعتا ضریب سیاه نمایشان بالا می رود.

وی افزود: خبرنگاران رسالت دینی و صنفی بر عهده دارند و باید به بهترین شکل ممکن به این رسالت خود عمل کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر همیشه براین باور باشیم که در زمینه انعکاس خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم سیاه نمایی نکنیم و قسمت خالی لیوان را نبینیم و هر آنچه را که اتفاق افتاده به مردم منتقل کنیم روزنه امید را پررنگ تر کرده ایم.

وی گفت: برخی رسانه ها متاسفانه رسالت خود را آن گونه که شایسته است انجام نداده اند ولی برخی دیگر بسیار خوب انجام وظیفه کرده اند.

وی افزود: رسالت رسانه ها ارتقای معرفتی و بینشی است و اگر فتنه ای مثل فتنه سال 88 را می بینیم باید دید آیا قبل از فتنه رسانه ها در عرصه معرفت شناسی دینی و سیاسی کار خود را به درستی انجام داده اند یا خیر.

زاهد شیخی اظهار داشت: رسانه ها خیلی بهتر از این می توانند در جامعه ایفای نقش کنند و تهدیدها را تبدیل به فرصت ها و فرصتها را نیز به نیکی معرفی کنند تا امکان استفاده از فرصتها پیش آید.

وی گفت: تعهد، صحت، سرعت و بازخورد خبر از وظایف خبرنگاران در انعکاس اخبار است که در صورت اجرای دقیق این رسالت رسانه نیز جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند.

وی افزود: خبرنگاران با انجام صحیح رسالت خود برکات و ثمرات آن را نصیب جامعه اسلامی می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: از سال گذشته تاکنون هشت نشریه با عنوان های زاهدان امروز، تعاونی و توسعه، ارتقای سلامت، طلوع زاهدان، پژوهشهای دام های بومی، مهندسی صنایع و مدیریت سیستمهای مهندسی برق و دو فصل نامه دانشگاهی در استان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته اند.

وی گفت: در کل 60 نشریه با عناوین مختلف در قالب روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، دو ماهنامه، فصل نامه و دو فصل نامه در سراسر استان فعالیت می کنند.

وی افزود: از مهمترین اقدامات انجام شده توسط این نهاد طی یکسال گذشته تکمیل شناسنامه مطبوعاتی خبرنگاران نشریات، صدور 30 کارت خبرنگاری برای خبرنگاران استان، انتخاب غرفه سیستان و بلوچستان به عنوان غرفه برتر در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران، تکمیل و جمع آوری اطلاعات روزنامه نگاران استان و ارسال به تهران بوده است.

زاهد شیخی اظهار داشت: برگزاری دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری در قالب 60 ساعت برای 30 خبرنگار با حضور اساتید مجرب، تکمیل ارسال 11 پرونده نشریه برای صدور مجوز به تهران و توزیع هدایای ریاست جمهوری به مناسبت روز خبرنگار از دیگر اقدامات شاخص سال گذشته این نهاد است.

وی گفت: تاکنون پرونده 42 خبرنگار برای طی مراحل بیمه به تهران ارسال شده که از این تعداد 13 نفر بیمه شده اند.

وی افزود: 52 نفر نیز در صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان استان برای استفاده از تسهیلات عضو هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: تا پایان امسال دوره آموزشی پیشرفته خبرنگاری برای خبرنگاران استان برگزار می شود و این نهاد پیگیر راه اندازی رشته خبرنگاری در مرکز جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر است.

وی گفت: از سال آینده خبرنگارانی که از طریق سایت وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت نام کنند و شرایط لازم را داشته باشند مورد تجلیل قرار می گیرند.