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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۴

در سیستان و بلوچستان/

رسانه ها با توجه به امکانات منطقه نسبتا موفق عمل کرده اند

رسانه ها با توجه به امکانات منطقه نسبتا موفق عمل کرده اند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: رسانه ها در این استان با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی، امکانات منطقه، نیروهای انسانی و مرزی بودن استان و ضروریت های خاص نقش خود را نسبتا خوب انجام داده اند.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی اظهار داشت: رسالت اصلی رسانه ها آن است که بتوانند در جهت ایفای نقش رسانه ای خود گام بردارند و در این زمینه گاهی به نقادی بپردازند، حقایق موجود را منعکس کنند، زیبایی های مناطق را اعلام کنند و مشکلات و مباحثی را برجسته کنند و یا به دلیل حساسیت ها نادیده بگیرند که این ها موقعیت خاصی برای استان و رسانه ها ایجاد می کند.

وی گفت: با همه این ها به نظر می آید در این استان رسانه ها فعالیت مطلوبی انجام داده اند و می توان گفت نسبتا موفق عمل کرده اند اما این بدان معنا نیست که در حد مطلوب و نهایی کار کرده اند و هنوز جای کار فراوان برای رسانه ها وجود دارد.

وی افزود: رسانه ها باید برای مردم منطقه حالتی ایجاد کنند که از موقعیت های نگاه نامطلوب ملی به این استان کاسته شود و جلوه ها را به خوبی ارائه کنند و در این میان مسئولین استان اعم از سیاسی و فرهنگی باید با رسانه ها همکاری خوبی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: نقش و جایگاه رسانه ها در سیستان و بلوچستان اعم از مکتوب و غیر مکتوب دارای جایگاه رسالتی ویژه ای است.

وی گفت: رسانه ها در سیستان و بلوچستان با توجه به بعد مسافت از مرکز کشور و در عین حال به دلیل گستردگی و فراوانی حوزه جغرافیایی دارای مشکلاتی هستند و به جهت انعکاس حقایق موجود در استان وظیفه دارند زبان گویای مسئولین و مردم این منطقه باشند و این موضوع نقش بزرگی است که رسانه ها بر عهده دارند و لازم است با شناخت کافی ایفای نقش کنند.

وی افزود: رسانه ها در این استان به سبب وجود جایگاه ویژه و رسالت سنگینی که بر عهده دارند باید با شناخت خوب و درک حساسیت ها ایفای نقش کنند.

کد مطلب 1378928

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