خبرنگاران "مهر" در اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در مراسم ویژه تجلیل از خبرنگاران صدا و سیمای مرکز اردبیل از محمد میرزایی ناطق نماینده دفتر خبرگزاری مهر در اردبیل به عنوان خبرنگار برتر و کیفی استان در عرصه اطلاع رسانی با اهدا هدایایی تجلیل شد.

در این مراسم علاوه بر تجلیل از خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه خبر و اطلاع رسانی صدا و سیمای مرکز اردبیل، نماینده خبرگزاری "مهر" در این استان نیز به دلیل انتشار اخبار کیفی و فعالیت حرفه ای و رعایت مولفه های رسانه ای تقدیر شد.

گفتنی است خبرنگاران خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا و فارس نیز به عنوان خبرنگاران فعال در این مراسم تجلیل شدند.

همچنین شامگاه دوشنبه همزمان با روز خبرنگار، اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات استان اردبیل با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد و خبرنگار خبرگزاری "مهر" در اردبیل به عنوان نفر برگزیده تجلیل شد.

در این جشنواره "ونوس بهنود" خبرنگار دفتر خبرگزاری مهر در استان اردبیل موفق شد تنها با ارسال سه اثر در بخش گزارش عنوان برگزیده جشنواره و مقام دوم را کسب کند.

گفتنی است وی تنها در بخش گزارش این جشنواره شرکت کرده بود و سایر خبرنگاران این دفتر در جشنواره مطبوعات استانی حضور نداشتند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره دبیرخانه مطبوعات استان اردبیل اظهار داشت: بیش از 800 اثر به دبیرخانه این جشنواره در بخشهای خبر، گزارش، تیتر، و مقاله راه یافته بود که در هر بخش سه نفر به عنوان برتر شناخته شد.

حبیب احمدی کیفیت آثار ارسالی به دبیرخانه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از برخی از خبرگزاریها و مطبوعات اثری به دست ما نرسیده بود که بدون شک تعداد برگزیدگان بیشتر می شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترغیب و تشویق خبرنگاران به رعایت روشهای خبر نویسی و کیفیت بخشی به نشریات منتشر شده در سطح استان عنوان کرد.