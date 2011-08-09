افزایش 15 درصدی صادرات غیرنفتی استان مرکزی در سال جاری

اصغر عالیخانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه اول امسال استان مرکزی توانست با صادرات بیش از 190 میلیون دلار کالای غیر نفتی شاهد افزایش 15 درصدی رقم صادرات غیرنفتی سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل باشد.

وی ادامه داد: از مجموع کالاهای غیرنفتی صادر شده از استان مرکزی به خارج از کشور 46 درصد سهم بخش صنعت و معدن، 40 درصد سهم فرآورده های پتروشیمی، 7 درصد سهم خدمات فنی و مهندسی و 7 درصد سهم بخش کشاورزی بوده که به بیش از 37 کشور جهان صادر شده است.

عالیخانی بیان داشت: عراق و ترکیه بیشترین شریک تجاری و واردکننده کالاهای غیرنفتی استان مرکزی در سه ماهه اول امسال بوده اند.

وی یادآورشد: فرآورده های پتروشیمی، شمش آلومینیوم، ورق آهن، تجهیزات پالایشگاهی، دیگهای بخار، مواد شوینده، قطعات ریخته گری، سیمان سفید، دکل انتقال نیرو و محصولات کشاورزی مهمترین کالای صادراتی استان مرکزی در سه ماهه اول امسال را تشکیل می دهند.