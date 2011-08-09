خبرنگاران افسران خط مقدم نبرد رسانه ای کشور با امپریالیسم رسانه ای هستند

به گزارش خبرگزاری مهردر این بیانیه که به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار صادر شده و نسخه ای از آن ظهر یکشنبه در اختیار دفترخبرگزاری مهر اراک قرار گرفته آمده است: بی تردید خبرنگاران و جامعه رسانه ای ما خط مقدم رویارویی با تهدیدات جنگ نرم دشمنان انقلاب و نظام و منعکس کننده فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران محسوب می شوندکه با دمیدن روح بالندگی و اعتماد به نفس به اقشار و آحاد مختلف جامعه بویژه نسل جوان می تواند ستیز رسانه ای غرب را ناکار آمد کند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: هفدهم مرداد فرصت مناسبی است برای بازخوانی کارنامه سراسر شور و شعور خبرنگاران متعهد رسانه های رسالت آشنا برای آگاهی بخشی به ملت ایران بویژه در صحنه های سرنوشت ساز و حساس میهن اسلامی به شمار می رود.

در ادامه این بیانیه با اشاره به رسالت خطیر جامعه رسانه ای کشور در همراهی با تحولات علمی و رشد حیرت انگیز فناوریهای ارتباطات و اطلاعرسانی آورده شده است: تولید، پردازش و نشر اطلاعات همواره با نام خبرنگاران پیوند خورده و امروزه جوامعی که تعالی و ترقی آنان در عرصه های دانایی و توانایی از درخشندگی خاصی برخوردار است اصحاب رسانه را به عنوان یکی از عوامل مهم در دست یابی به موفقیت و سربلندی مورد تکریم قرار می دهند.

در بخش دیگراین بیانیه آمده است: خبرنگاران باید با بهره گیری از ابزار رسانه در جهتدمیدن روح امید، نشاط و حرکت در جان مردم و مسئولان به رسالت عظیم خود در این سال جامه عمل بپوشانند.

سپاه روح الله استان مرکزی در پایان ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگاران به فعالین عرصه اطلاعرسانی از رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری استان مرکزی در انعکاس اخبار سپاه روح الله استان مرکزی تقدیر کرده است.