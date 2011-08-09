  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۰

محکومیت اسرائیل در هتک حرمت به مسجد الاقصی باید رسانه ای شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بسیج مساجد محلات سپاه روح الله استان مرکزی گفت: رسانه های جمعی استان مرکزی باید در هفته جهانی مساجد محکومیت رژیم صهیونیستی در هتک حرمت بیت المقدس را پررنگ تر کنند.

 سرهنگ سید مرتضی میرعلیاری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هتک حرمت رژیم غاصب اسرائیل به قبله اول مسلمانان جهان قابل تحمل نبوده و باید با پررنگ کردن این بی حرمتیها جامعه را نسبت به این ظلم بزرگ آگاه کرد.

وی با اشاره به تخریب گنبد اصلی مسجد بیت المقدس به دست اسرائیل بیان داشت: گنبد اصلی بیت المقدس سبز رنگ بوده و گنبد زرد رنگ ساخته اسرائیلی هاست این در حالیست که گنبد اصلی به دست این رژیم بی هویت در حال تخریب است.

وی تاکید کرد: محکومیت هتک حرمت مسجد الاقصی توسط اسرائیل و تکریم مساجد دو محور کار اصلی ستاد بزرگداشت هفته جهانی مساجد در استان مرکزی باید قرار باشد.

 میرعلیاری ادامه داد: شناسایی مساجد ضعیف استان و تلاش در راستای برنامه ریزی برای فعال کردن این مساجد باید اولویت دیگر ستاد بزرگداشت هفته جهانی مساجد در استان مرکزی قرار بگیرد.

