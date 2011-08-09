سامانه پیک بسیج سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم بهنام نصیری دوشنبه شب در حاشیه مراسم راه اندازی سامانه پیامکی پیک بسیج در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سامانه پیامک بسیج تحنت عنوان پیک بسیج در سپاه امام سجاد(ع)هرمزگان با حضور جمعی از مسئولان سپاه امام سجاد (ع) راه اندازی شد.

سرهنگ نصیری گفت: با توجه به اینکه مردم کشور ما همواره در معرض تهدید جنگ نرم دشمن قرار دارند سپاه نیز همواره تمام تلاش خود را در جهت خنثی کردن این تهدیدات گذاشته است.

وی افزود: اگر بخواهیم در جنگ نابرابری که دشمن بر علیه ما به راه انداخته پیروز شویم باید با علم روز پیش برویم.

نصیری عنوان کرد: ما باید بدانیم که دشمنان چه اهدافی را برای به انحراف کشاندان جوانان ما در سر دارد تا مطابق با آن برنامه ریزی کنیم.

مسئول فناوری، اطلاعات و ارتباطات سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با بیان اینکه پیک بسیج نیز در راستای آگاه سازی بسیجیان راه اندازی شده، افزود: ارسال پیامهای با مضامین فرهنگی، عقیتی، سیاسی، اجتماعی به همه بسیجیان استان در دستور کار این سامانه است.

وی گفت: این سامانه در سطح ستاد سپاه امام سجاد(ع)، نواحی و حوزه های مقاومت بسیج سراسر استان راه اندازی شده است.

نصیری گفت: فرماندهان پایگاههای مقاومت میتوانند با اعلام لیست اسامی بسیجیان خود به حوزه ها برای همه آنها پیامک ارسال کنند.