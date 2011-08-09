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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هنر اسلامی نقطه مشترک هنرمندان ایران و مالزی/ تعمیق روابط با توریسم هنری

هنر اسلامی نقطه مشترک هنرمندان ایران و مالزی/ تعمیق روابط با توریسم هنری

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک هنرمند مالزیایی با اشاره به نقاط مشترک فرهنگی و اعتقادی دو کشور ایران و مالزی، اسلام و هنرهای اسلامی را مهمترین زمینه توسعه ارتباط بین هنرمندان دو کشور دانست.

" لیو کیان یاپ" در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: ارتباط هنری بین ایران و مالزی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل جامعه هنری ایران و مالزی با حضور هنرمندان دو کشور در مالزی تشکیل شده است.

مدیر گالری آرت مالزیا در خصوص برگزاری نمایشگاه آثار "غلامرضا راه پیما" هنرمند خوشنویس کشورمان در این گالری گفت: برگزاری این نمایشگاه به عنوان نخستین تجربه عرضه آثار هنرمندان ایرانی در این گالری آثار مثبتی در افزایش ارتباط هنرمندان دو کشور خواهد داشت.
 
 
 
وی افزود: با توجه به حضور مدعوین به ویژه تعدادی از مسلمانان چینی تبار در مراسم گشایش این نمایشگاه پیش بینی می شود شاهد استقبال خوبی از سوی علاقمندان به هنرهای اسلامی از این نمایشگاه باشیم.
 
وی که یکی از اعضای جامعه هنری ایران و مالزی است، توریسم هنری را شیوه ای تاثیر گذار در تعمیق روابط فرهنگی و هنری دو کشور دانست و گفت: دعوت از هنرمندان ایرانی برای حضور در مالزی و سفر هنرمندان مالزیایی به ایران و بازدید از قطب های هنری ایران مانند اصفهان و شیراز از برنامه های آینده جامعه هنری ایران و مالزی است.
کد مطلب 1378940

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