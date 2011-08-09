روز خبرنگار و دغدغه هایی که حل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، 17مرداد فرا رسید، روز خبرنگار روزی که به نام خبرنگاران، گزارشگران و نویسندگان مطبوعات و رسانه‌ های تصویری نامگذاری شده است.

روز خبرنگار در ایران ما را یاد زمانی می‌اندازد که گلوله طالبان در قلب محمود صارمی نشست.

هر روز که توهینی می شنویم، با در بسته ای مواجهه می شویم، در فلان جلسه از ورودمان جلوگیری می شود و یا پرخشاگری را بر می تابیم به خودمان قول می دهیم دیگر خبرنگار بودن را دوست نداشته باشیم ولی فردای همان روز بی مهابا قلم در دست می گیریم و یا شاید بهانه ای از رضایت مردم می یابیم تا دوباره باشیم و دوباره بنویسیم.

انگار خبرنگاری در خونمان ریشه دوانده که وابسته این حرفه سخت و جذاب شده ایم.

خبرنگاران تنها گروهی هستند که در 365 روز سال از مشکلات همه افراد در جامعه می گویند و درصدد حل مشکلات مردم و قشرهای مختلف با طرح در رسانه ها هستند، اما سالها است چنین احساس می شود که کسی نیست تا مشکلات تلاشگران صدیق عرصه رهایی انسان از جهل و بی خبری را منعکس و حل کند.

از جمله مشکلاتی که اهالی قلم با آن روبرو هستند، ضرورت احترام به جایگاه رفیع اطلاع رسانی و فعالان این عرصه است.

واقعیت دنیای خبرنگاری این است که برخی مدیران دستگاه ها با ایجاد مانع در راه فعالیت خبرنگاران، آنان را در مسیر خود دچار وقفه می کنند که در مقابل جدیت و سماجت خبرنگاران برای دریافت اطلاعات و افزایش آگاهی ها و تنویر افکار عمومی بعضا با برخوردهای نامناسب نیز روبرو می شود.

مسکن، معیشت، امنیت شغلی، و تبیین جایگاه خبرنگار نیز از مشکلاتی است که اگر دغدغه وظیفه نبود خبرنگار را از حضور در این عرصه پر مخاطره بازمی داشت.

در آئین روزنامه ‌نگاران متعهد؛ صداقت، صراحت، شجاعت در بیان و رعایت امانت از اصول اجتناب ‌ناپذیر این صنف به‌ حساب می‌آید.

اطلاع‌ رسانی دقیق و به‌ موقع یکی از وظایف خبرنگاران است تا ضمن ارتباط با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، مسائل مطرح در سیاستگذاری‌ها و طرح‌های مختلف را به آگاهی جامعه رسانیده تا اولا از حقوق تک ‌تک افراد جامعه دفاع کرده و ثانیا تلاش و فعالیت‌های نهادها در معرض قضاوت عموم قرار گیرد.

جایگاه خبرنگاران در جامعه تبیین شود

رئیس خانه مطبوعات خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار خبرنگار کار بسیار پر مشغله‌ ای است، گفت: باید هرچه زودتر نسبت به رفع مسائل معیشتی خبرنگاران اقدام شود.

غلامعلی خالدی بیمه خبرنگاران را از دیگر مشکلات این قشر عنوان کرد و ادامه داد: این مسائل نیز با اداره ارشاد در میان گذاشته شده که امید است، برطرف شود.

وی ادامه داد: مسائل معیشتی از اهم مسائلی است که برای خبرنگاران مد نظر است و این دغدغه تمام خبرنگاران سطح استان است.

خالدی اظهار داشت: مشکلات معیشتی برای خبرنگاران به ویژه کسانی که در شهرستان‌ها هستند بسیار بیشتر از خبرنگاران مرکز استان است.

وی هدف از تشکیل خانه مطبوعات را حمایت از مطبوعات و رسانه های محلی، پیگیری و رفع مشکلات پیشروی خبرنگاران در وزرات ارشاد عنوان کرد.

خالدی حرفه ای نبودن خبرنگاران در سطح استان را دیگر مشکلات عرصه خبر در استان دانست و افزود: اکثریت خبرنگاران به دلیل برخورداری کم از حقوق و مزایای به صورت حق التحریریه در روزنامه ها مشغول به فعالیت هستند که پس از مدتی به سمت مشاغل دیگر روی می آروند.

رئیس خانه مطبوعات خراسان جنوبی با بیان اینکه جایگاه خبرنگاران و اطلاع رسانی هنوزز در جامعه به خوبی تبیین نشده است، گفت: ضرورت احترام به جایگاه رفیع اطلاع رسانی و فعالان این عرصه باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.

خالدی خبرنگاران را چشم و گوش جامعه عنوان کرد و گفت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مسئولان و امانت ‌داران صادق در جامعه هستند.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران تعامل مسئولان با خبرنگاران خراسان جنوبی را خوب ارزیابی کرد و گفت: خبرنگاران استان ما از جایگاه ویژه ‌‌ای برخوردار هستند.

خبرنگاری یعنی دغدغه برای تعالی جامعه

یک ‌فعال خبری نیز در مورد دلیل انتخاب شغل خبرنگاری گفت: نخست به خاطر علاقه ‌ای که به این حرفه مقدس و بزرگ داشته و دیگری به خاطر اینکه این حرفه نوعی خدمت بدون منت برای مردم است موجب شد تا به حرفه خبرنگاری روی آورم.

عادل اربابی افزود: گرچه خبرنگاری از سخت ‌ترین شغل‌ها به حساب می ‌رود، ولی شیرینی یک خبر بسیار مهم و با ارزش‌تر است و خبرنگاری شغل اداره کردن دغدغه‌ها است و دغدغه بیشترین سهم را در کار خبرنگاری دارد و کسی که عاشق این کار نباشد باخته است.

وی‌ در خصوص اینکه تعامل مسئولان استان را با خبرنگاران چگونه می ‌بینید، اظهار داشت: تعامل بعضی از مسئولان بسیار خوب است ولی بعضی از مسئولان هنوز خبرنگاران را یک مزاحم می ‌دانند و گذاشتن خبرنگاران در پشت درها، ندادن جواب یک سئوال خبرنگار و در انتظار گذاشتن خبرنگار در مصاحبه‌های مطبوعاتی نشان از بی ‌توجهی برخی از مسئولان نسبت به خبرنگاران است.

اربابی خبرنگار را وجدان بیدار جامعه خواند و برای یاری این وجدان بیدار جامعه، مردم و مسئولان را به همکاری با خبرنگاران دعوت کرد و اظهار داشت: خبرنگاری دغدغه برای تعالی و توسعه جامعه است.

یکی دیگر از خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: درحالی که رسالت خبرنگار روشنگری و انعکاس واقعیت‌ها است،به دلیل برخی موارد،وجدان کاری خبری کمرنگ شده است.

زهرا رجایی پایین بودن سطح دستمزدها، بی ‌توجهی به جایگاه خبرنگار، نبود امنیت شغلی و روانی را از جمله مشکلات خبرنگاران استان ذکر کرد.

وی گفت: پویایی جامعه‌خبری‌استان نیازمند تعامل بیشتر متولیان این عرصه با خبرنگاران و فعالان است.

رجایی افزود: حمایت مسئولان فرهنگی ازخبرنگاران وفراهم‌ کردن زمینه رشد جامعه خبری توسط آنان باعث تسریع در روند توسعه همه جانبه این استان می ‌شود.