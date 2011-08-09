کره شمالی خواستار لغو رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی، ارتش کره شمالی در بیانیه ای اعلام کرد: این رزمایش نظامی سالانه به منظور آمادگی برای جنگ بر علیه کره شمالی بوده و شامل تمرین های جنگ هسته ای است.

در این بیانیه آمده است : آمریکا و کره جنوبی باید با لغو این رزمایش نظامی به جهانیان نشان دهند که مایل به پایان دادن به تهدیدها علیه کره شمالی و نیز عاری سازی شبه جزیره کره ازسلاح اتمی هستند.

کره جنوبی و آمریکا روز دوشنبه از برگزاری یک رزمایش نظامی مشترک 10 روزه در شبه جزیره کره خبر دادند که از تاریخ 16 آگوست (25مرداد) آغاز می شود.

دیدار ماه گذشته مقامات کره شمالی با همتایان خود در کره جنوبی و آمریکا امید به از سرگیری مذاکرات شش جانبه افزایش داده بود.

کره شمالی بارها خواستار ایجاد صلح وآتش بس دائم درشبه جزیره کره شده اما آمریکا این موضع گیری ها را صادقانه ندانسته و خواستار اقدام عملی از سوی کره شمالی شده است.