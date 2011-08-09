آزبست در آسمان کرمان/ 26 کارگر کرمانیت به بیماری مزمن ریوی مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، واژه "آزبست" در جهان مترادف با سرطان ریه است و سالهاست استفاده از این ماده شیمیایی در صنعت منسوخ شده است بطوریکه بیش از 50 کشور جهان سالهاست استفاده از این ماده شیمیایی سرطان زا را متوقف کرده اند اما این مسئله در کشور ما گویی جدی گرفته نشده است و همچنان برخی کارخانه ها از مواد اولیه آزبست در تولید خود استفاده می کنند که یکی از این کارخانه های کارخانه کرمانیت در حومه شهر 800 هزار نفری کرمان است.

پس از انتشار گزارشهای تکان دهنده در خصوص شدت سرطان زایی این ماده شیمیایی و عوارض جبران ناپذیر آن شورای عالی محیط زیست کشور در مصوبه ای لازم اجرا در سال 79 صنایع کشور را ملزم به حذف این ماده سرطان زا از خط تولید کرد اما پس از 11 سال متاسفانه این مصوبه دست نخورده باقیمانده است و کارخانه ها بی توجه به ساخت وسایل مختلف و عرضه آنها به بازار مصرف می پردازند.



استفاده از این ماده به عنوان عایق حراراتی در لوله های آب، رنگها، مواد پلاستیکی، آسفالت، گریس، تولید ایرانیت، لنتهای ترمز اتومبیل ها و ... که همه اینها در زندگی عادی مردم نقش تاثیر گذار دارند سوال برانگیز است ضمن اینکه گفته می شود واردات آزبست منع قانونی ندارد و به همین دلیل استفاده از این ماده همچنان رواج دارد.

این ماده دارای الیاف بسیار ریز کوتاه و بلند است که به سادگی در هوا پراکنده می شوند و از راه تنفس وارد ریه انسان شده و در بلند مدت به بیماریهای تنفسی و ریوی منجر می شوند.

آزبست مهمترین عامل بروز سرطان ریه است/ کارگران کرمانیت در معرض بیماری ریوی

این الیاف به مرور زمان در ریه جمع می شود و در نهایت منجر به سفت شدن دیواره ریه و بیماری تنفسی و درنهایت سرطان ریه می شود.

با وجود هشدارهای زیست محیطی و بهداشتی فراوانی که در زمان فعالیت کارخانه کرمانیت کرمان داده شده است اما متاسفانه هیچ تغییری در خط تولید کارخانه صورت نگرفته است.

این درحالی است که در زمان مدیریت استاندار سابق تلاشهای بسیاری در راستای تغییر خط تولید این کارخانه صورت گرفت و حتی ضرب العجل هایی برای حذف این ماده از کارخانه تعیین شد اما درنهایت به دلیل حفظ اشتغال در کارخانه هیچ یک از این وعده و وعیدها به نتیجه نرسید و امروز توسط مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام می شود که به دلیل خطرات ناشی از کار در این کارخانه 26 نفر از کارگران به بیماری ریوی ناشی از گرد و غبار گرفتار شده اند که چهار نفر از مبتلایان طی یک سال گذشته دچار بیماری شده اند.

به دلیل خطرات ناشی از کار در این کارخانه 26 نفر از کارگران به بیماری ریوی ناشی از گرد و غبار گرفتار شده اند که چهار نفر از مبتلایان طی یک سال گذشته دچار بیماری شده اند

در این میان نکته اساسی این است که چرا تاکنون بازرسان بهداشت محیط اداره کار و امور اجتماعی اقدامی در این راستا انجام نداده اند و اطلاع رسانی از سوی این بازرسان صورت نگرفته است.

در این میان گفته می شود گرد و غبار ناشی از این کارخانه بخشهای از شهر کرمان را نیز آلوده می کند و به همین دلیل توصیه می شود ساکنان اطراف این کارخانه از قرار دادن البسه خود در هوای آزاد و انجام فعالیتهای بندی سنگین خودداری کنند.

مسئولان بهداشتی و محیط زیست میزان آلایندگی کارخانه را اعلام کنند

شایعات تاکید نشده ای نیز در خصوص آلودگی این کارخانه تا برخی مکانهای شهر منتشر شد که هیچ عکس العمل و تائید و تکذیبی در این خصوص صورت نگرفت.

محسن پرنده، مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آخرین کارگروه سلامت استان کرمان با هشدار نسبت به ادامه کار این کارخانه خواستار توقف استفاده از آزبست در این مرکز صنعتی شد.

وی ادامه داد: خطرات ناشی از ادامه فعالیت این کارخانه سلامت جامعه را به خطر انداخته است و تنها در محیط این کارخانه تاکنون 26 کارگر به بیماریهای مزمن ریوی مبتلاء شده اند.

این مسئول بهداشتی ادامه داد: این مسئله به دلیل گرد و غبار در کارخانه ناشی از الیاف آزبست است که چهار مورد این مسئله به سال اخیر روی داده است.



با توجه به آلایندگی کارخانه کرمانیت و استفاده از آزبست در این واحد صنعتی در صورت تغییر نکردن کاربری و خط تولید این مرکز صنعتی شهریور ماه تعطیل می شود مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

وی با اشاره به اینکه خط تولید این کارخانه باید تغییر کند گفت: طبق آخرین حکم صادر شده است فعالیت این کارخانه باید متوقف شود.

وی حساسیتهای مبنی بر اشتغال در این کارخانه را دلیل همکاریهای صورت گرفته و مهلت به صاحبان کارخانه دانست و افزود: با این وجود هنوز اقدامی برای تغییر کاربری و یا تغییر سیستم صورت نگرفته است.

وی به مسئولان این کارخانه در خصوص رعایت نکات بهداشتی و ایمنی کار در محیط کارخانه هشدار داد و گفت: در صورت رعایت نشدن این نکات کارخانه کرمانیت طبق آخرین حکم صادر شده تعطیل خواهد شد.

وی آخرین مهلت به کارخانه برای رفع مشکلات را پایان شهریور ماه سال جاری عنوان کرد.

این درحالی است که مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که استانداری به صورت جدی پیگیر تغییر خط تولید کارخانه آزبست کرمان است.

مشکل کارخانه کرمانیت با جدیدت پیگیری می شود

حسین شمس الدینی تعداد این کارخانه ها در سطح کشور را شش مورد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت سلامت جامعه رفع مشکل این کارخانه ها و کارخانه کرمانیت ضروری است.

وی ادامه داد: با وجود حسایستهای مورد کارخانه کرمانیت از آخرین تکنولوژی روز آن زمان برخوردار است و به همین دلیل نسبت به پنج کارخانه دیگر آلودگی کمتری دارد.

وی با اشاره به اشتغال 220 نفر در این کارخانه، هر گونه تغییر را با در نظر گرفتن اشتغال این افراد دانست.

اخطارهای لازم به کارخانه کرمانیت داده شده است



مدیرکل محیط زیست استان کرمان در خصوص فعالیت این کارخانه به مهر گفت: با توجه به آلایندگی این کارخانه باید سیستم کارخانه کرمانیت کرمان تغییر کند و در این خصوص پیگیریهای لازم صورت گرفته است.

عباسعلی دامنگیر با اشاره به اقدامات صورت گرفته و مذاکره با مسئولان کارخانه گفت: سعی داریم در مرحله اول در مواجه با صنایع آلاینده سیاست اصلاح را پیش بگیریم که در این خصوص در برخی موارد نیز موفق بوده ایم و در خصوص این مرکز صنعتی نیز مهلت لازم برای اصلاح داده شده است و امیدواریم طی مدت مشخص مشکل برطرف شود.

این مسئول ادامه داد: طبق روال قانونی اخطارهای لازم به کارخانه کرمانیت داده شده است و مراحل قانونی را طی کرده است.

دامنگیر در خصوص کارخانه کرمانیت کرمان افزود: این کارخانه در فاصله نزدیکی از شهر کرمان واقع شده است و به دلیل استفاده از مواد آزبست می تواند برای سلامتی مردم و محیط زیست اطراف خطرآفرین باشد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم رسیدگی مسئولان کارخانه به وضعیت کنونی پس از اتمام مهلت قانونی برخورد طبق قانون انجام می شود.

فعالیت این کارخانه در کرمان درحالی همچنان ادامه دارد که برخی منابع از آلودگی آزبست تا میدان آزادی شهر کرمان خبر می دهند.

استانداران سابق کرمان هر کدام به نوعی با پیگیری مسئله آلودگی این کارخانه سعی در رفع مشکلات ناشی از آزبست در کرمان داشتند که متاسفانه این اقدامات به نتیجه مطلوب نرسیده است.