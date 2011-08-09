خبرنگاران جامعه اسلامی باید متفاوت از جامعه خبری بیگانگان قلم بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید دوشنبه شب در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، با بیان اینکه خبرنگاران آیینه تمام نمای واقعیت ها و حقایق جامعه هستند، اظهار داشت: این قشر باید از نقدهای سازنده، گویا و شفاف در خبرها استفاده کرده و حقایق را بی کم و کاست بیان کنند.

وی با بیان اینکه امروز بیشترین مطبوعات دنیا در اختیار سوسیالیسم و و امپریالیسم هستند، افزود: این مطبوعات در جهت تخریب ملت های اسلامی خبرنویسی کرده و این درحالی است، که خبرنگاران جوامع اسلامی عیب ها را هماهنگونه که هست، انعکاس داده و بزرگ نمایی نمایی نمی کنند.

رشید با اشاره به اینکه خبرنگاران وظیفه فرهنگی در جامعه برعهده دارند، از جامعه خبری خواست: از روی خیرخواهی و رفع مشکلات مردم بنویسند و نقد کنند.

وی با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی باید به سمت تبیین درست اندیشه های اسلامی حرکت کرد، بیان داشت: امروز جامعه خبری ما متفاوت از دنیا بوده و باید توجه شود که مجموعه مطبوعات کشور استفاده ابزاری نشود.

به گفته وی همه مسئولین، مراجع فرهنگی، اجتماعی، خبرنگاران و همه اقشاری که به نحوی در تبیین درست ارزش های انسانی و تعالی کشور تلاش می کنند باید این واقعیت را قبول کنیم که افکار عمومی در نزد ما امانت هستند و باید در این راستا از عوام زدگی و تشویش افکار عمومی اجتناب شود.

وی با اشاره به اوج حساسیت و و مواجه بودن کشور با مباحث جدی، تصریح کرد: با قرار داشتن در این مقطع تاریخ و حساسیت های موجود، کشور را نباید سرگرم مسائل کوچک کرده و در راستای نگرانی و مایوس کردن مردم مطلب نوشته شود.

رشید با بیان اینکه امروز اهداف نگرش جهانی بینی و افکار خبرنگاران ما با جامعه خبری دنیا متفاوت است، افزود: برای رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران خبرنگاران به گونه ای عمل کنند که وسیله ای جهت ایجاد اضطراب و التهابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار نگیرند.

وی با اشاره به مشکلات و دغدغه های پیش روی خبرنگاران استان، تصریح کرد: مسائلی از مسکن و بیمه خبرنگاران در جلسه مطرح شده که با مساعدت دستگاه های اجرایی قابل مرتفع شدن است.

رشید با بیان اینکه امروز جنگ نرم و عملیات روانی به عنوان مهمترین برنامه برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستور کار دشمنان قرار گرفته است، افزود: هم اکنون تحریم ها و منازعات سیاسی و و مشاجرات بی حاصلی برای پیشبرد اهداف دشمن تعریف شده و در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در این زمینه جامعه خبری باید به گونه ای به تبیین ارزش های نظام و اهداف عالیه انقلاب بپردازند که دشمنان نتوانند هیچگونه بهره برداری ابزاری از اخبار کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیل به رفتارهای قبیله ای از آفت های جدی نظام به شمار می رود، تاکید کرد: مسئولین در این راستا اهتمام ویژه داشته و خبرنگاران نیز در این زمینه همکاری کنند.

وی با بیان اینکه وحدت و انساجم رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، عنوان کرد: امروز نیز با به وجود آمدن این رفتارهای نوظهور باید همگرایی و وحدت در دستور کار مسئولین بوده و از هرگونه عواملی که موجب بروز رفتارهای قبیله ای در ادارت می شود جلوگیری کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان بیان اینکه تاکنون مشکل بیمه ای 90 نفر از خبرنگاران استان مرتفع شده است، یادآور شد: مشکل مسکن و زمین جامعه خبری نیز تا 50 نفر مرتفع خواهد شد.