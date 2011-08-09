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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

خبرنگاران نقشی ماندگار و تاریخ ساز در جامعه دارند

خبرنگاران نقشی ماندگار و تاریخ ساز در جامعه دارند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت خبرنگاران در توسعه جامعه، گفت: جامعه خبری با ارائه نقاط ضعف و قوت و بیان مسائل و مشکلات مردم نقشی ماندگار و تاریخ ساز در جامعه ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر دوشنبه شب در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، با اشاره به اینکه بی شک حرفه خبرنگاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و پرمخاطره و حساس در راستای اطلاع رسانی و بیان واقعیت ها ایجاد فضای باز جامعه نقش بسیار تعیین کننده ای در ارتقاء افکار عمومی داشته و توانسته در مقابله با جنگ نرم و خنثی کردن دسیسه های آن از طریق انعکاس اقعیات تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه جامعه، تاکید کرد: مطبوعات و رسانه های محلی این استان با در نظر داشتن رسالت تعیین شده خویش نقش موثری در تاسیس استان و نیز توسعه متوازن استان داشته اند.

مطهری  فر اضافه کرد: مطبوعات و رسانه ها در یک دسته بندی کلی دارای دو نقش بسیار مهم و اساسی شامل اطلاع رسانی و بیان عقاید در جامعه است هستند.

وی به مشکلات و مسائل پیش روی خبرنگاران اشاره کرد و ادامه داد: گاهی خبرنگاران در فضا و محیطی پر خطر قرار می گیرند که باید ضمن انجام رسالت خود با تمام وجود خدمت کنند.

به گفته وی مخاطبین خبرنگاران، روزنامه نگاران و اهل قلم مخاطب خاصی نیست بنابراین باید با هریک از اقشار جامعه با زبان خودشان سخن گویند که این امر حساسیت بالایی دارد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه خبرنگاری حرفه ای مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است، یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران بخشی از موفقیات خود را مرهون زحمات قشر خبرنگارمی داند.

کد مطلب 1378947

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