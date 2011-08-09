خبرنگاران مقید به حفظ حرمت قلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در استان گلستان گفت: خبرنگارن متعهد ویژگیهایی چون انگیزه بالا و مضاعف نسبت به افراد دیگر، قدرت تحلیل بالا و حرفه ای و تخصصی عمل کردن خبرنگاران دارند.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای خبرنگاران، آگاهی بر اوضاع داخلی و بین المللی، آگاهی بر نقشه های شبکه های بین المللی رسانه ای که هم اکنون 90 درصد آنها در دست امریکا و اسراییل است وعملکرد بی طرفانه است.

قناعت افزود: خبرنگار متعهد در قلم زدن خدا را ناظر بر خود می داند، استقلال را در انعکاس اخبار رعایت می کند و در قبال اهداف و آرمانهای نظام و انقلاب وامدار است.

وی تصریح کرد: حفظ حرمت انسانها، اندیشه ها و قلم، روان و روشن نوشتن، توجه به امنیت ملی در انتشار اخبار، نقدهای منصفانه و تزریق امید به آینده در جامعه از دیگر ویژگیهای یک خبرنگار متعهد است.

قناعت ادامه داد: در تمام بخشهای کشور حرکتهای جهشی داشتیم که باید مورد توجه خبرنگاران قرار بگیرد، به عنوان مثال در 6 سال اخیر بیش از 82 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است و در طول دو سال اخیر نیز با رشد 124 درصدی در بخش سرمایه گذاری رتبه ششم رشد سرمایه گذاری را به دست آورده ایم.

وی با اشاره به رتبه سوم ایران در سد سازی در دنیا افزود: خبرنگاران در عرصه های مختلف تاثیر گذارند و در عرصه ایثار و شهادت نیز از مجموع خبرنگاران 244 شهید،50 جانباز و 12 ازاده در کشور وجود دارد.