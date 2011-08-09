نخستین کتاب ادبیات پارسی در ویتنام/ انتشار اشعار برگزیده شعرا

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثرنفیس فرهنگی که شامل اشعار برگزیده ای از شعرای بنام ایرانی مانند رودکی، فردوسی، خیام، عطار، مولوی، بابا طاهر، ناصر خسرو، انوری، سعدی ، حافظ، جامی و سنایی غزنوی می باشد به همّت آقای تای با طان(Thai Ba Tan) به زبان ویتنامی ترجمه شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هانوی در مقدمه خود برای این کتاب ضمن اشاره به دیرینه 2500 ساله ادبیات پارسی و لطافت اشعار پارسی تحت تعامل با زبان عربی در دوره 200 ساله مربوط به حکومت های طاهریان ، صفویه و سامانیان ، به اختصار توضیحاتی در خصوص سبک های مختلف شعر فارسی نظیر غزل ، رباعی ، مثنوی و قصیده ارائه کرده است.

سید جواد قوام شهیدی در پایان این مقدمه ضمن تشکر از زحمات ادیب و مترجم ویتنامی به تاثیرگسترده زبان و ادبیات پارسی بر فرهنگ و ادبیات کشورهای هند ، چین و برخی ازکشورهای جنوب شرق آسیا نظیر مالزی و اندونزی اشاره کرده است .

وی ابراز امیدواری نموده تا اثرموجود به عنوان گام نخستین بتواند به دانسته های مردم ویتنام نسبت به فرهنگ و ادبیات پارسی افزوده و در آینده نیز با انتشار آثار بیشتری از این دست این روند بیش از پیش شکوفا گردد.