سود بازرگاني الياف ويسكوز و ساير الياف مصنوعي كاهش مي يابد

بر اساس اعلام دفتر امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن، سود بازرگاني الياف ويسكوزو ساير الياف مصنوعي تحت رديف هاي تعرفه 55041000 و 55049000 از شش به صفر درصد كاهش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به علت افزايش قيمت جهاني و عدم توليد داخلي الياف ويسكوزو ساير الياف مصنوعي موضوع كاهش سود بازرگاني اين محصولات به اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني منعكس شده است تا پس از طرح در كميته فرعي كارشناسي كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات وواردات و تاييد كميته فوق مراحل قانون بعدي طي و اجرايي خواهد شد.