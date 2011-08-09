تنها 70 خبرنگار گلستانی بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است که با سابقه 20 سال و با احتساب 35 روز بازنشسته خواهید شد.

وی تاکید کرد: به دنبال تشکیل صندوق حمایتی هستیم تا هر خبرنگار تنها 26 هزار تومان حق بیمه پرداخت کند.

امیری اظهار داشت: در صورت تصویب نیز یک باجه مخصوص خبرنگاران در نظر گرفته خواهد شد تا به امور خبرنگاران با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه مسئله مهم روز و قوام جامعه در تامین اجتماعی است فزود: از ابتدای دی ماه سال 89 تا ابتدای تیر ماه سال 90 تعداد 35 هزار نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان افزوده شده است و در حال حاضر 182 هزار نفر بیمه شده در استان وجود دارد.

امیری تصریح کرد: تعداد بیمه شدگان استان با احتساب خانواده های تبعه 600 هزار نفر است که نشان دهنده عزم و اراده جمعی و کار در این بخش است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان در ادامه گفت: در ایران با سهم حداقلی استفاده حداکثری برده می شود، به عنوان مثال در آلمان 8 خدمت تامین اجتماعی ارایه می شود در حالیکه در ایران 20 خدمت ارایه می شود.