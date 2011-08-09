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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

امیری:

تنها 70 خبرنگار گلستانی بیمه هستند

تنها 70 خبرنگار گلستانی بیمه هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان گفت: از 400 خبرنگار فعال در استان تنها 70 نفر بیمه شده اند که این تعداد در شان جامعه خبرنگاری استان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است که با سابقه 20 سال و با احتساب 35 روز بازنشسته خواهید شد.

وی تاکید کرد: به دنبال تشکیل صندوق حمایتی هستیم تا هر خبرنگار تنها 26 هزار تومان حق بیمه پرداخت کند.

امیری اظهار داشت: در صورت تصویب نیز یک باجه مخصوص خبرنگاران در نظر گرفته خواهد شد تا به امور خبرنگاران با سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه مسئله مهم روز و قوام جامعه در تامین اجتماعی است فزود: از ابتدای دی ماه سال 89 تا ابتدای تیر ماه سال 90 تعداد 35 هزار نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان افزوده شده است و در حال حاضر 182 هزار نفر بیمه شده در استان وجود دارد.

امیری تصریح کرد: تعداد بیمه شدگان استان با احتساب خانواده های تبعه 600 هزار نفر است که نشان دهنده عزم و اراده جمعی و کار در این بخش است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان گلستان در ادامه گفت: در ایران با سهم حداقلی استفاده حداکثری برده می شود، به عنوان مثال در آلمان 8 خدمت تامین اجتماعی ارایه می شود در حالیکه در ایران 20 خدمت ارایه می شود.

کد مطلب 1378953

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