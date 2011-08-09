درمان اعتیاد نیازمند رویکردهای علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب روز سه شنبه در جلسه شورای ارتقاء سلامت زندان گفت: سلامت اجتماعی مهمترین رکن درپیشرفت و سعادتمندی جوامع است و شفاف سازی و ارائه اطلاعات و آماردقیق در حوزه اعتیاد زندانها منجربه کاهش آسیبها و افزایش سطح سلامت جسمی و روانی زندانیان شده است.

وی تأکید کرد:عدم اطلاع رسانی و آموزش درست از مضرات آلوده شدن به این ماده خانمان برانداز است.

مدیرکل زندانهای قزوین به کاهش آمار زندانیان مواد مخدر استان اشاره کرد و یادآورشد: اطلاع رسانی درست نیازمند حرکت علمی است ونباید تنها به گمانه های اجتماعی بسنده کرد.

فراست طلب از همه مسؤلان حوزه بهداشت و درمان خواست با برنامه ریزی وهزینه کردن منطقی نسبت به پیشگیری و درمان اعتیاد با رویکرد علمی تلاش کنند.

مدیرکل زندانهای قزوین به افزایش مصرف مواد اعتیاد آور جدید از جمله داروهای روان گردان هشدارداد و افزود: شناخت روشهای گسترش اعتیاد در کشور نیازمند تحقیق ملی و معتبر است تا بتوان از نتایج آن برای اسیب شناسی و درمان استفاده کرد.

این مسؤل به تبلیغات اثرگذار سوداگران مرگ هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه تبلیغات غلط و نادرست، گرایش زنان و دختران به مواد مخدر جدید را نیزافزایش داده است.

فراست طلب در ادامه افزود: تقویت ارزش‌ها و باورهای دینی در کاهش گرایش افراد به مصرف مواد مخدر بسیار موثر است.

مدیرکل زندانهای قزوین از اقدامات سلب ورود موادمخدر به زندان ها خبرداد و عنوان کرد: با برنامه ریزی و تجهیز امکانات ازورود مواد مخدر به زندان به شدت جلوگیری شده و با هماهنگی دستگاه قضایی حداکثر مجازات برای متخلفان اعمال می شود.

فراست طلب ازهمکاری یگان حفاظت و پلیس زندان در کنترل مبادی ورودی زندانها تقدیرکرد وگفت: اجرای برنامه های مداخله ای باید به گونه‌ای باشد که امکان فرهنگ ‌سازی برای جلوگیری از گرایش زندانیان به مصرف مواد مخدر فراهم شود.

وی تصریح کرد: برنامه های درمان اعتیاد به روشی کاملاعلمی و مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی در زندانهای استان درحال اجراست.

مدیرکل زندانهای قزوین در ادامه بیان کرد: درحال حاضر با فعالیت پنج کلینیک تخصصی درمان سوء مصرف مواد در زندانهای استان تمامی متقاضیان تحت پوشش خدمات این کلینیک ها قرار گرفته اند.

وی افزود: معتادان پس ازآزادی وترخیص ازکلینیک درون زندان نیز درکلینیک مثلثی مرکزمراقبت بعد ازخروج ادامه درمان می دهند تا دراین فرآیند، درمان آنها کامل شود.

مدیرکل زندانهای قزوین ازخدمات شبانه روزی مراکز پایش، سراهای سلامت و مرکزاجتماعات درمان مدار نیز خبرداد و اظهارامیدواری کرد با توسعه مرکز مطالعات و راه اندازی بخش تخصصی در شورای تحقیقات و پژوهش اداره کل زندانهای استان جنبه هاى گوناگون پیشگیری و درمان زندانیان مطالعه و بازنگرى شود.