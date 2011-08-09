اعتراضات ما قطعه ای از پازل یک مبارزه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "یگال رمبان" یکی از فعالان سیاسی در سرزمینهای اشغالی و از هماهنگ کنندگان جنبش های اعتراض آمیز در رژیم اسرائیل در گفتگو با نشریه "دی سایت" اظهار داشت: مطمئنا اعتراضات مت مانند اعتراضات در مصر موضوع تغییرات مهم است و این اعتراضات نیز اختلافات دو نسل را نشان می دهد.

وی درباره اقدامات نخست وزیر رژیم اسرائیل در تشکیل یک کمیته کارشناسی به منظور رسیدگی به درخواستهای مردم و گفتگو با اعتراض کنندگان گفت: نه این تنها یک تاکتیک حکومت است تا زمان بیشتری به دست آورد. اکثر این تیم کارشناسی فریادهای مردم برای دگرگونی های اجتماعی را جدی نمی گیرند. آنچه که نتانیاهو به ما ارائه می دهد از خواسته های ما خیلی دور است. ما خواهان تغییرات اساسی هستیم نه اصلاحات سطحی.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه این اعتراضات تمام سرزمین های اشغالی را در بر می گیرد اظهار داشت: اکثر مردم مخالف مدل سیاسی هستند که حکومت ارائه داده است. وجه مشترک اعتراض کنندگان امید دوباره به برقراری عدالت اجتماعی است نه اعتقاد به یک ملت قدرتمند.

این فعال صهیونیست در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: مبارزات ما قطعه ای از پازل یک مبارزه طلبی جهانی است. من خود را در ارتباط و همراه و هم گام با اعتراضات در اسپانیا،یونان و حتی جهان عرب می بینم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالان و اعتراض کنندگان در سرزمین های اشغالی تا به حال استقامت بالایی از خود نشان داده اند و تسلیم نمی شوند تاکید کرد که در حال حاضر دیگر نمی شود این اعتراضات را تکذیب کرد.