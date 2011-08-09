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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

ارسال پرونده تسهیلات پرداختی ارزی یکی از بانکها در بندرعباس به مراجع قضایی

ارسال پرونده تسهیلات پرداختی ارزی یکی از بانکها در بندرعباس به مراجع قضایی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی هرمزگان گفت: پرونده تسهیلات پرداختی ارزی یکی از بانکها در بندرعباس به یک شرکت خصوصی بزودی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی در دیدار هیئت اعزامی بانک تسهیلات دهنده به استان ضمن تشریح تخلفات صورت گرفته در مورد تسهیلات ارزی 100 میلیون یورویی و 20 میلیون دلاری پرداخت شده توسط بانک فوق به یک شرکت خصوصی تصریح کرد: این پرونده مراحل پایانی خود را طی کرده و بزودی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

وی گفت: انتظار می رفت که مدیرعامل بانک بسیار زودتر از این پیگیر تخلفات صورت گرفته در مراحل مختلف پرداخت این تسهیلات می شد.

مومن آبادی با اشاره به بازدیدهای کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور از پروژه های شرکت دریافت کننده تسهیلات در چند کشور، تخلفات صورت گرفته از سوی بانک تسهیلات دهنده را غیرقابل اغماض دانست و تاکید کرد : همه باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.

در این جلسه که مدیرکل حراست بانک تسهیلات دهنده، مدیر اداره اعتبارات، مدیر منطقه شرق و مدیر استان بانک تسهیلات دهنده حضور داشتند مدیرکل حراست بانک با اشاره به تشکیل هیئت برای بررسی تخلفات بر برخورد با متخلفین تاکید کرد.

کد مطلب 1378958

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