فلسفه اسلامی برای درک عالم بالا مفید است

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد جایگاه فلسفه اسلامی در دنیای امروز گفت: در خصوص موضوعی به نام فلسفه اسلامی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که بیشتر آنها این دستگاه فکری را نظراتی مرتبط با امور مابعدالطبیعه یا متافیزیک می‎دانند. آن را بیشتر براساس مفهوم حکمت ارزیابی می‎کنند که با فلسفه به معنای مصطلح آن که پس از دکارت رواج یافته، تفاوت اساسی دارد.

وی افزود: همچنین بسیاری از مباحثی که تحت عنوان فلسفه اسلامی قرار می‎گیرد مانند غالب نظرات ملاصدرا و دیگر اندیشمندان اسلامی تحت عنوان حکمت جای دارد و آنچه که غیر از اینهاست مانند نظرات ابن سینا و فارابی و امثال آنان متأثر از آرای فیلسوفان یونانی است که نمی‏توان آنها را در حوزه فلسفه اسلامی جای داد. بنابراین نخست باید تعریفی برای فلسفه اسلامی یافت تا بر بنیاد آن به فایده‏اش اندیشید.

نویسنده " تصحیف غربزدگی" در مورد ویژگیهای فلسفه اسلامی هم اظهار داشت: پاسخ به این سؤال چنانچه گفته شد منوط به تعریف واقعی فلسفه اسلامی است که عناصر اصلی این دستگاه را دیدگاههای کلامی فقهی و متافیزیکی تشکیل می‎دهند که از مجموع آن می‎توان مفهوم حکمت را دریافت.

این نویسنده و مترجم در مورد استفاده ازفلسفه اسلامی برای رفع مسائل هم تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد فواید مورد نظر را باید در دیدگاههای حِکمی یافت که برای علاقمندان به مباحث مابعد الطبیعه و عالم بالا می‎تواند مفید باشد.



