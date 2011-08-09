فلسفه اسلامی برای درک عالم بالا مفید است

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد جایگاه فلسفه اسلامی در دنیای امروز گفت: در خصوص موضوعی به نام فلسفه اسلامی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که بیشتر آنها این دستگاه فکری را نظراتی مرتبط با امور مابعدالطبیعه یا متافیزیک میدانند. آن را بیشتر براساس مفهوم حکمت ارزیابی میکنند که با فلسفه به معنای مصطلح آن که پس از دکارت رواج یافته، تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: همچنین بسیاری از مباحثی که تحت عنوان فلسفه اسلامی قرار میگیرد مانند غالب نظرات ملاصدرا و دیگر اندیشمندان اسلامی تحت عنوان حکمت جای دارد و آنچه که غیر از اینهاست مانند نظرات ابن سینا و فارابی و امثال آنان متأثر از آرای فیلسوفان یونانی است که نمیتوان آنها را در حوزه فلسفه اسلامی جای داد. بنابراین نخست باید تعریفی برای فلسفه اسلامی یافت تا بر بنیاد آن به فایدهاش اندیشید.
نویسنده " تصحیف غربزدگی" در مورد ویژگیهای فلسفه اسلامی هم اظهار داشت: پاسخ به این سؤال چنانچه گفته شد منوط به تعریف واقعی فلسفه اسلامی است که عناصر اصلی این دستگاه را دیدگاههای کلامی فقهی و متافیزیکی تشکیل میدهند که از مجموع آن میتوان مفهوم حکمت را دریافت.
این نویسنده و مترجم در مورد استفاده ازفلسفه اسلامی برای رفع مسائل هم تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد فواید مورد نظر را باید در دیدگاههای حِکمی یافت که برای علاقمندان به مباحث مابعد الطبیعه و عالم بالا میتواند مفید باشد.
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