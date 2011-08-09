14 بنا و محوطه تاریخی زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عسگریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسجد جامع زنجان یکی از پروژه‏های مرمتی با اهمیت در این استان به شمار می‏آید، افزود: 45 میلیون تومان به مرمت این بنا اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: مساجد چهلستون و سجاس از دیگر بناهای مرمت شده استان زنجان هستند که هریک اعتباری 30 میلیون تومانی دریافت کردند.

عسگریان بافت تاریخی زنجان، بافت تاریخی روستای قروه و امامزاده قاسم سهرورد را از دیگر بناهایی دانست که به مرمتگران سپرده شده و تصریح کرد: پل میربهاءالدین، حمام حسینیه اعظم زنجان، بقعه پیراحمد زهرنوش، سرای حاج علیقلی، بنای ذوالفقاری و معدن نمک چهرآباد از دیگر فضاهای مرمت شده در این استان به شمار می‏آیند.

معاون میراث‏فرهنگی استان زنجان تأکید کرد: اقدامات انجام شده در این بناها و محوطه‏ها به دلیل نظارت و کنترل مستمر پروژه‏ها بسیار خوب ارزیابی شده‏اند.

عسگریان افزود: این استان با دارابودن یک اثر در فهرست میراث جهانی (گنبد سلطانیه) و معدن مردان نمکی از قابلیتهای تاریخی بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: استان زنجان دارای هزار و 500 اثر تاریخی - فرهنگی و 689 اثر تاریخی ثبت شده است.