پاسخگویی منافاتی با اقتدار مدیریتی ندارد/ کارکرد نظارتی خبرنگاران تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزیده آذربایجان شرقی اظهار داشت: باید ظرفیتی ایجاد شود تا خبرنگاران، با جسارت لازم مسئولان را خطاب قرار داده و سئوال خود را مطرح کنند و از سوی دیگر، مقام های مسئول خود را در معرض سوال و پاسخگویی خبرنگاران قرار دهند.

وی خبرنگارگریزی را خصیصه ای ناسازگار با سلوک و مشی دولت عنوان کرد و افزود: اگر برخی اظهارنظرها مبنی بر وجود چنین خصیصه ای در بین مدیران محلی صحت داشته باشد حاکی از آن است که این مدیران برداشت نادرستی از رسالت خبرنگاری دارند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سعی شده در استان بستر و ظرفیت های لازم برای پرسشگری نمایندگان رسانه ها ایجاد شود، اظهار داشت: پاسخگویی و در معرض سوال خبرنگار قرار گرفتن هرگز منافاتی با اقتدار مدیریتی ندارد.

وی همچنین از خبرنگاران به عنوان ناظران تیزبین جامعه یاد کرد و افزود: باید کارکرد نظارتی خبرنگاران تقویت شود تا فعالیت مدیران مبتنی بر قانون باشد.

استاندار اذربایجان شرقی با تشریح ضرورت آشنا ساختن اقشار مختلف مردم با شهدای اصحاب رسانه، شهدا و جان برکفان عرصه رسانه را بخشی از تاریخ فعالیت خبری کشورمان خواند و افزود: گرامیداشت یاد و خاطره آن دسته از خبرنگارانی که با خون به رسالتشان عمل کرده و پرچم پرافتخار خبرنگاری را ایستاده نگه داشتند، بیش از گذشته احساس می شود.

بیگی، ارتقای آگاهی عمومی را یکی از وظایف بسیار مهم خبرنگاران برشمرد و اظهار داشت: هر نظام سیاسی کارآمدی خود را مرهون تلاش خبرنگارانی می داند که با فعالیتشان، مطالبه و توقع را در بین مردم خلق کرده و وظیفه اطلاع رسانی و آگاه سازی را به منزل مقصود می رسانند.

وی با تبیین رویکرد تفریطی به مقوله آگاه سازی، سیاه نمایی برخی رسانه ها در حوادث امنیتی و اجتماعی اخیر را تقبیح کرد و گفت: انعکاس توام با سیاه نمایی و منفی بافی جنایت های اخیر نه تنها نمی تواند مصداق کارکرد آگاهی افزایی رسانه ها تلقی شود بلکه جامعه را وارد نوعی تنش می کند.

استاندار آذربایجان شرقی با گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار فقید خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزارشریف افغانستان، افزود: خبرنگاران باید اقداماتی انجام دهند که خود را ثابت کرده و جامعه به وجود این قشر احساس نیاز کند.

بیگی با اعلام حمایت استانداری آذربایجان شرقی از ابتکار انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی در چاپ کتاب خاطرات روزنامه نگاران این استان، اظهار امیدواری کرد این اثر بدیع و دلپذیر به زودی به طبع رسیده و بین علاقمندان توزیع شود.

در این مراسم، استاندار آذربایجان شرقی با درخواست یکی از خبرنگاران مبنی بر اختصاص امتیاز سفر حج عمره به خبرنگاران این استان موافقت کرد و بر همین اساس مقرر شد پنج خبرنگار پیشکسوت و پنج خبرنگار جوان حاضر در جلسه از این هدیه معنوی بهره مند شوند.