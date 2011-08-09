گزارش مهر از همایش تجلیل از بانوان خبرنگاران

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ظهر امروز دوشنبه 17 مردادماه در مراسم تجلیل از بانوان خبرنگار حضور داشت، در بخشی از صحبت‌هایش درباره مسائل معیشتی خبرنگاران گفت: صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران ویژه همه افرادی است که در این زمینه فعالیت دارند و محدودیتی برای حضور خبرنگاران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خبرهای خوشی برای اصحاب رسانه دارد، ادامه داد: در حال حاضر امکان بیمه عمر، حوادث، عادی و تکمیلی همه خبرنگارانی که زیر پوشش بیمه نیستند در این صندوق فراهم شده است. همچنین سامانه اطلاعاتی وزارت ارشاد نیز فعال است که خبرنگاران می‌توانند آنجا ثبت‌نام کرده و اطلاعات خود را وارد کنند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: سال‌های گذشته در تقدیم هدایای رئیس‌جمهوری به خبرنگاران مشکلاتی پیش آمد که اسم برخی افراد فعال رسانه‌ای اعلام نشده بود، ولی با راه‌اندازی این سامانه دیگر هر خبرنگار فعالی با ارسال آثارش می‌تواند از حق خود دفاع کند. همچنین در زمینه وام‌هایی که به خبرنگاران تعلق می‌گیرد نیز کارهایی در دست اقدام است.

حسینی درباره آیین‌نامه‌هایی که در زمینه رسانه‌ها در دولت پیگیری می‌شود، بیان کرد: آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شده که به زودی ابلاغ می‌شود که طبق آن خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و پایگاه‌های خبری نیز به قانون مطبوعات الحاق می‌شوند. همچنین آیین‌نامه دیگری درباره حرفه خبرنگاری داریم که این شغل به طور کامل به عنوان شغل سخت تعریف و مشخصات نهایی آن اعلام شود.

وی با تاکید بر اینکه 18 مرداد در نشستی که احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری با اهالی رسانه خواهد داشت درباره هدیه امسال وی به خبرنگاران خبرهایی اعلام می‌شود، بیان کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارشاد ملزم شده که تا پایان امسال نظام جامع رسانه‌ای را تدوین کند که این لایحه در همان ماه‌های اول تدوین و بازنگری و تکمیل شد و ابهامات آن هم برطرف شده که پس از تصویب در کمیسیون لوایح در جلسه هیئت دولت هم به تصویب نهایی می‌رسد و به مجلس تقدیم خواهد شد.

حسینی گفت: زنان در کشور ما در سطوح مختلف جامعه مسئولیت دارند و در حرفه خبرنگاری و رشته‌های دانشگاهی مرتبط با این حرفه نیز تعداد قابل توجهی از بانوان فعال هستند که این امر، تجلیل ویژه از این قشر را می‌طلبید.

وی ادامه داد: رسالت خبرنگاران، مصداق آیه 10 سوره مبارک فاطر است که «کلمه طیبه» را به درختی تشبیه کرده که ریشه‌دار و استوار است و اگر شما خبرنگاران نیز بر مبانی درست، منطقی و مطابق با واقع سخن بگویید و سخنتان رنگ و سبقه الهیی بگیرد آنگاه سخنی ریشه‌دار و ماندگار خواهد بود. همه عزت در دست خداست و اگر می‌خواهید به این عزت برسید مصداق کلمه طیبه سخن بگویید.

وزیر ارشاد در ادامه با قدردانی از «آمنه بهرامی» برای بخشش و همچنین حضورش در این مراسم، بیان کرد: آمنه بهرامی نشانه‌ای از مهربانی، عطوفت و گذشت مردم ایران است و وظیفه رسانه‌ها این است که این اخلاق دیرینه ایرانی که در ادبیات ما نیز نمود دارد، زنده کند.

به گفته وی بر رسانه‌ها واجب است که به جای ایجاد تنش، رقابت‌های ناسالم و کینه‌ورزی، مردم جامعه را به سمت مهرورزی و گذشت هدایت کنند.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه بانوان حاضر در مجلس این دوره بدون جنجال فقط به فکر خدمت هستند، بیان کرد: در مجلس‌های قبل فراکسیون بانوان تنها جنجال به پا می‌کرد و نگاهشان به غرب بود و می‌خواستند همان نسخه‌ها را در ایران پیاده کنند؛ ولی نمایندگان این دوره با وقار و دلسوزی و بی سرو صدا پیگیر امور زنان هستند.

حسینی در بخش دیگر صحبت‌هایش از امسال به عنوان سال انتخابات نام برده و گفت: فضا را نباید به گونه‌ای ایجاد کرد که دیگر در آن از انسانیت و اخلاق و ادب خبری نباشد و نباید رسانه‌ها اجازه دهند افرادی با هیاهو و عوام فریبی بتوانند آرای مردم را به سمت خود جذب کنند.

وزیر ارشاد با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: ایشان خواستار زنده کردن فرهنگ کار و مجاهدت و امیدآفرینی در کشور شدند تا جامعه دچار رخوت و دلسردی نشود. ایشان همچنین بر بحث واقع‌گرایی تاکید داشتند و فرمودند که رسانه‌ها نباید منفی‌گرایی مطلق و یا مثبت‌گرایی مطلق داشته باشند تا مردم به آنها اعتماد کنند و اگر رسانه‌ها از این واقعیت گرایی بی‌بهره باشند مردم هم از آنها سلب اعتماد می‌کنند.

وی در پایان اشاره کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که از رفتار قبیله‌ای اجتناب کنیم و ویژگی‌ها و کارهای مثبت و سازنده کسانی که هم‌جهت فکری و سیاسی ما نیستند را تخطئه نکرده و از سوی دیگر مدح و ثنای هم‌گروه‌ها و هم‌حزبی‌های خود را نکنیم و باید چنین روحیه آزادگی را در افراد تقویت کنیم.

همچنین در این مراسم محمدزاده گفت: هر روز روز خبرنگار است و امروز تنها نمادی است برای قدردانی از زحمات فعالان این عرصه. جهان امروز جهان خبر است و اگر روزی خبری منتشر نشود، معادلات جهانی به هم می‌ریزد. این حرفه مشکلات متعددی دارد که بیشتر در همین روز به یاد این مشکلات و سختی‌ها می‌افتیم در حالیکه باید همت کنیم و آنها را برای همیشه برطرف سازیم.

وی ادامه داد: البته این مشکلات 2 دسته هستند. یک سری از مشکلات ذاتی این شغل است که اگر نباشند، این شغل هم نیست و ما نیز که در این کسوت هستیم از آنها گله نداریم، ولی دسته دوم مشکلات عارضی است که باید آنها را برطرف کرده و هر سال نسبت به سال گذشته این مشکلات کمتر شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: تمام همت وزارت ارشاد بر این است که مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی در حرفه خبرنگاری را مرتفع کند و معاونت مطبوعاتی هم وظیفه خود می‌داند در این زمینه قدم بردارد.

این مراسم یک میهمان ویژه نیز داشت که آمنه بهرامی بود. بهرامی، دختری که از قصاص مردی که سال‌ها پیش بر صورتش اسید پاشیده بود، گذشت کرد، زینت‌بخش این مراسم بود که با اعلام نام او همه حاضران در جمع او را تشویق کردند. البته هیچ سخنرانی و تجلیلی برای او در نظر گرفته نشده بود؛ گرچه مجری مراسم اشاره کرد که بعداً از وی به نحو احسنت تجلیل خواهد شد.

در این مراسم مجتهدزاده با تعریف از توجه وزیر ارشاد به مسائل بانوان گفت: هرگاه در هیئت دولت مساله‌ای ویژه بانوان مطرح می‌شود وزیر ارشاد موافقت کرده و آن را اجرایی می‌کند و به همین دلیل اینجا از شما و ایشان می‌خواهم که هیئتی متشکل از 10 نفر از نمایندگان رسانه‌ها و یک نماینده ویژه از ارشاد و من ایجاد شود تا مشکلات این حرفه برای بانوان را پیگیری کند.

وی ادامه داد: خبرنگاران ادامه‌دهنده راه و رسالت حضرت زینب (س) هستند؛ چراکه ایشان بزرگترین خبرنگاری بودند که اخبار و وقایع واقعه کربلا را گزارش کردند و اگر ایشان نبودند، بخشی از این وقایع روایت نمی‌شد. رسالت خبرنگاران همچون رسالت انبیا است که برای بیان حق و حقیقت سخت‌ترین شرایط را تحمل می‌کردند.

مشاور رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش خبرنگاران در دفاع مقدس بیان کرد: اگر خبرنگاران نبودند، ایثارهای دفاع مقدس در همان روزها می‌ماند و برای نسل‌های امروز نقل نمی‌شد.

مجتهدزاده در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره جایگاه زنان در ایران توضیح داد: امید به زندگی زنان قبل از انقلاب 53 سال بود که در حال حاضر به 76 سال رسیده است. فیش حقوقی یک کارمند زن و مرد در شرایط یکسان شغلی باهم برابر است. ممانعت تحصیلی و شغلی برای زنان وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که نظام‌های بین‌المللی 70 سال است برای زنان حقی قائل شده‌اند، اسلام 1400 سال پیش برای حضور اجتماعی زن ارزش قائل بود که نمونه آن را در مساله بیعت پیامبر با زنان و یا فعالیت‌های اقتصادی حضرت خدیجه می‌بینیم.

رئیس مرکز مشارکت زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در ایران زنان بدبخت و بیچاره نیستند، توضیح داد: بیشترین مکانیزم حمایتی از زنان در ایران وجود دارد و به ویژه در دولت نهم و دهم این رویکرد پررنگ‌تر است. دغدغه رهبر انقلاب هم درباره مسائل زنان شفاف است و شما در سخنان هیچ رهبری در جهان به این صراحت نمی‌بینید که درباره امنیت زنان در داخل خانواده و دیگر حقوقش صحبت کرده باشد.

مجتهدزاده در پایان اشاره کرد: در زندان ابوغریب زنان به طور وحشیانه مورد تعرض جسمی و شخصیتی قرار می‌گیرند و در افغانستان هم جنایت‌هایی علیه زنان و بچه‌ها صورت می‌گیرد که کشورهایی که لباس حقوق بشری بر تنشان کرده‌اند، مسبب این اتفاق‌ها هستند و وظیفه ما افشاگری است.

وی در پایان وعده داد که با همکاری نمایندگان مجلس، بانوان خبرنگار حاضر در این مراسم را به سفر مشهد ببرد.