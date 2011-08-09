صدور گواهی نانو برای شرکتهای تجهیزات ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، این تاییدیه که به منظور اعتبار‌بخشی به شرکتهای تجهیزات ساز اعطا می شود تنها به ممیزی ارتباط دستگاه با فناوری نانو می پردازد و سایر پارامترها و ویژگیهای کلیدی مانند عملکرد مطلوب تجهیزات را پوشش نمی دهد.

آیین نامه های صدور این تاییدیه به زودی توسط کریدور تدوین و اعلام می شود. تجهیزات مورد استفاده در فناوری نانو به دو دسته تجهیزات آنالیز اندازه گیری و تجهیزات تولید محصولات تقسیم می شود.



کریدور خدمات فناوری تا بازار مجموعه ای است که از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف کشف، ساماندهی و تکمیل حلقه های مفقوده در حوزه تجاری سازی فناوری نانو تشکیل شده است.



این مجموعه در قالب یک ساختار شامل 16 ایستگاه، خدمات توسعه فناوری مورد نیاز شرکتهای دانش ‌بنیان را به منظور تسهیل تجاری سازی ارائه می کند.